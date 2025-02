Grave incidente sulla SS16: scontro tra camion e auto, tre feriti

Un grave incidente stradale si è verificato nella giornata odierna sulla circonvallazione della Strada Statale 16. Un camion e una Renault Captur sono rimasti coinvolti in un violento scontro che ha provocato tre feriti, tra cui una donna in condizioni particolarmente critiche.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto sarebbe avvenuto per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima di trasportarli negli ospedali più vicini. La donna, le cui condizioni destano maggiore preoccupazione, è stata ricoverata in prognosi riservata.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo, il traffico sulla SS16 ha subito forti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Seguono aggiornamenti.