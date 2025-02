di Franco Rinaldi

Negli anni ’30, la nostra Città, contava più di diecimila abitanti. Nonostante le ristrettezze imposte dal regime fascista, durante il periodo di Carnevale, mentre in altri comuni, la polizia era spietata, a Manfredonia, fatto unico in Capitanata, tollerava di reprimere le mascherate, come potenziali fomiti di sovversivismo.

Mi riferivano anni fa, Raffaele Occhionero (memoria storica locale, del secondo conflitto mondiale), e Giovanni Castriotta detto “u scazzuse” (instancabile ballerino e organizzatore di socie), che in quegli anni, nel corso del Carnevale, sin dal primo Giovedì Grasso, la gente si mascherava ed effettuava il rito del ballo per casa nelle socie. Durante i giorni clou del Carnevale, mi rammentava anni fa, il brillante musicista Occhionero (che aveva spesso suonato nell’orchestra diretta dal M° Salvatore Murgo), si ballava all’Eden Teatro e all’albergo-ristorante Daniele (siti in zona Piazzetta Mercato). Allietavano le serate danzanti, talentuose orchestrine locali.

Serate da ballo “pi sune” con bravi musicisti, si tenevano anche nei saloni di alcuni palazzi signorili. Mentre in numerosi pianoterra si allestivano le socie familiari e si ballava anche con l’utilizzo di grammofoni con dischi di vinile a 78 giri. Si organizzavano, altresì, serate da ballo, presso il popolare “Bballètte de Ze Luigge”, in via Maddalena, gestito dal suonatore di bandoneon, Luigi Damiano, e la sala da ballo del musicante Giovanni Occhionero, sotto il nome di “Luiselle u ballètte”, moglie di Occhionero (sito in un pianoterra in via Santa Maria delle Grazie, prima sede del balletto). Allietavano le serate nei balletti, insieme ai musicanti “Ze Luigge” e “Occhionore”, altri bravissimi suonatori.

Va detto che “i bballètte”, durante l’anno, erano frequentati solo da uomini, mentre a carnevale, era permesso anche alle donne, poter partecipare alle serate danzanti. Sempre nei giorni clou di Carnevale, dal primo pomeriggio della domenica, avveniva l’apoteosi in Città, allorquando carrozze signorili, trainate da cavalli bardati a festa, guidati da cocchieri con tanto di livrea “catòbbe” in testa, trasportavano “i signori e le nobil donne” con i rispettivi figli e figlie, denominati in loco “nennille e nennèlle”.

Questi, vestiti con sfavillanti costumi da Paladini di Francia, da Pierret, da Pierrot, da toreri “torore” e da spagnole, scorazzavano per le vie principali del paese. Lungo il percorso, in particolare quando “facevene a spacchete pi carrozze pa chiazze”, lanciavano dalle loro carrozze confetti, coriandoli e stelle filanti, sulle maschere che incontravano su Corso Manfredi.

Sempre nel primo pomeriggio, “trajine” (grosso carro da trasporto) e “carrètte” (carretto), tirate da cavalli o da asini, abbigliati a festa, trasportavano popolane in costume da pacchiane e popolani vestiti da diavoletti. Qualcuno si vestiva da Zepèppe e portava a corredo, l’irrinunciabile fiasco pieno di vino in mano.

I travestimenti durante il carnevale erano molteplici. All’imbrunire, si riversavano in Corso Manfredi, gruppi di persone, mascherate, che indossavano vecchie coperte, legate in vita e alla testa a mò di caramelle. Molte popolane, vestivano con abito da zingara, oppure mettevano un indumento detto “pezze pezze” (cucito con pezzi di stoffe di diverso colore). Infine, le più trasandate, si camuffavano da “strazzolle” (che era un vestito dimesso).

A molte “fegghiole” (giovani donne), invece, piaceva indossare la divisa bianca maschile della Marina Militare.

I popolani, erano soliti mettere, anche vecchi pigiama o camuffarsi con camicioni da notte e mutandoni dei loro avi, oppure si infilavano vecchie giacche o giacconi in disuso, rivoltati. I più sfacciati, invece, si vestivano con abiti e parrucche da donna. Sempre gli uomini, indossavano altri costumi come quello da Zorro, pagliacci di stoffa, oppure indossavano la loro divisa da cacciatore. Infine, quando non avevano nulla per mascherarsi, si travestivano da “papònne” (fantasma). Si coprivano con un lenzuolo bianco, legato in vita e un cappuccio in testa, preparato con la federa di un cuscino.

Sempre durante le scorribande per le vie della Città, alcuni uomini sempre in costume, muniti come le donne, di tamburelli, “trozzele” (troccole) e trombette “trummètte”, portavano anche a corredo il compasso ”u cumbasse” (una sorta di asta allungabile mediante appositi snodi), che azionavano rumorosamente durante le scorribande per le vie principali cittadine.

Il compasso, era costruito artigianalmente, con bacchette di legno e, poteva allungarsi a mò di fisarmonica, fino ai piani alti e serviva, principalmente, per offrire confetti (posti in un sacchettino, legato alla punta dello strumento artigianale), alle donne che erano sui balconi.

Durante i giorni di carnevale, la Città viveva un momento surreale. Era un susseguirsi, di scherzi, sfottò, risate e grida a squarciagola. Qualche gruppo di maschere, mi raccontava ancora Castriotta detto “Giuanne u scazzuse”, invitava un fisarmonicista, che suonava quando le maschere si fermavano in una piazza, dove si sfrenavano a ballare. Insomma, signori, una festa incredibile e spontanea di popolo.

Dai balconi, poi, sempre in Corso Manfredi, drappeggiati con stoffe multicolore, centinaia di persone in costume, si divertivano a lanciare sulle maschere, confetti, coriandoli e stelle filanti. Uno spettacolo incredibile, un’atmosfera fiabesca e nel contempo irrazionale, che diventava apoteosi, nell’ultimo giorno di Carnevale, allorquando, sempre battaglioni di maschere, invadevano il centro storico cittadino, per l’ultimo tradizionale ballo per casa nelle Socie e poi per l’arrivederci a “Zepèppe, ca ce ne iove au tarature o alla glorie de li cardune”. Tant’è, che nel corso della serata del Martedì Grasso, il fantoccio “Zepèppe de pagghje murte”, posto in posizione supina su una carretta trainata da un asino, veniva accompagnato da donne vestite a lutto. Trasportato, prima per le vie del paese, veniva successivamente condotto fuori le mura della Città, nel sito dove doveva essere bruciato, in un tripudio, di grida e pianti divertenti di “dolore” e di scherno.

Questa antica tradizione, è tuttora in auge, anche se in forma minore. Va detto che molte persone, nei giorni clou di carnevale, andavano a fittarsi o a comprare i costumi di carnevale, che venivano cuciti presso le rinomate sartorie locali, per le scorribande in paese e per le serate danzanti che si tenevano dopo la mezzanotte, nelle socie e in altri locali cittadini. Va ricordato, infine, che durante il carnevale, la maggior parte delle persone che indossavano un costume (in particolare le donne) per non farsi riconoscere, mettevano la mascherina. Un tempo, nel periodo di carnevale, era in voga in loco, un modo di dire popolare. Alla domanda, a mò di sfottò: “Cume te da veste a Carnevéle ? (come ti devi vestire a Carnevale?). Si rispondeva: “da purche!” (da maiale) oppure “alla mummecesfriche”. Per dire, con un qualsiasi vestito.

Purtroppo, quella festa SPONTANEA di popolo, non esiste più. Ma anche se tra mille difficoltà il Carnevale Sipontino, deve continuare a vivere, ma deve essere seriamente programmato e organizzato, con investimenti lungimiranti, per evitare che la frenesia, che da sempre ha pervaso i nostri avi e che ci stimola tuttora, resti solo un romantico ricordo.

FOTOGALLERY