Manfredonia. In seguito a una riunione di Giunta, il Comune di Manfredonia ha deciso di impugnare la sentenza n. 34/2025 della Corte di Appello di Bari, con l’affidamento di un incarico legale per proseguire nella difesa degli interessi del Comune.

In particolare, la vicenda ha avuto inizio con il rilascio di una licenza edilizia nel 1971 per la costruzione di due palazzine lungo la S.S. 89, con l’obbligo per i costruttori di cedere al Comune alcune strisce di terreno e provvedere ad altri interventi di urbanizzazione. Tuttavia, il Comune si è trovato a dover affrontare un contenzioso amministrativo relativo alla cessione gratuita di tali suoli, avviando una procedura di acquisizione secondo l’art. 42-bis del DPR 327/2001. Nonostante la volontà del Comune di acquisire i terreni senza corrispondere alcun compenso, i proprietari hanno presentato ricorso chiedendo una determinazione economica.

Nel ricorso alla Corte di Appello di Bari, i ricorrenti hanno richiesto che l’indennità fosse fissata in 6.820.000 euro, una cifra che la Corte ha ridotto a 2.226.219,79 euro, stabilendo altresì un’ulteriore somma per il pagamento delle spese legali e interessi.

La Sentenza della Corte di Appello di Bari

Con la sentenza n. 34/2025, la Corte di Appello di Bari ha accolto la richiesta dei proprietari dei terreni, stabilendo che il Comune di Manfredonia dovesse versare una somma pari a 2.226.219,79 euro, oltre agli interessi legali, e ha condannato il Comune al pagamento delle spese legali per un importo di 44.201,00 euro, maggiorato da ulteriori spese accessorie.

Motivi dell’impugnazione

L’Avvocatura Comunale, attraverso una nota del 14 gennaio 2025, ha sottolineato che la sentenza potrebbe essere censurabile sotto vari aspetti, ritenendo che fosse opportuno impugnarla per tutelare gli interessi del Comune. Di fronte alla complessità della materia trattata e alla necessità di avvalersi di competenze specifiche, la Giunta ha ritenuto opportuno incaricare un legale esterno, visto anche il carico di lavoro dell’Avvocatura interna e le possibili incompatibilità.

Nomina del legale

Al fine di procedere con l’impugnazione della sentenza, la Giunta ha approvato il preventivo trasmesso dall’avv. Luigi D’Ambrosio, con studio legale a Bari. L’importo complessivo delle spese legali per l’istanza di ricorso in Cassazione è stato quantificato in 20.867,69 euro, comprendenti i diritti di segreteria e l’onorario, calcolato in base ai parametri previsti dalla normativa forense.

Deliberazioni

Con un voto unanime favorevole, la Giunta ha deliberato quanto segue:

Impugnazione della sentenza: È stato deciso di impugnare la sentenza n. 34/2025 della Corte di Appello di Bari, con la possibilità di richiedere inibitorie, al fine di difendere gli interessi economici del Comune. L’incarico per il patrocinio legale sarà affidato all’avvocato Luigi D’Ambrosio.

Competenze e procedura: Il Sindaco sarà competente per il conferimento formale dell’incarico al legale nominato, mentre il Dirigente dell’Avvocatura Comunale avrà l’incarico di provvedere alla stipula della convenzione con il professionista e alla gestione della spesa, nel rispetto dei parametri previsti dal Regolamento dell’Avvocatura.

Copertura finanziaria: La spesa relativa all’incarico legale sarà coperta dai capitoli di bilancio 2579, 1035 e 2580 del bilancio corrente, con disponibilità accertata per un totale di 20.867,69 euro.

Esecuzione immediata: L’atto è stato dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).