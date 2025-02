Manfredonia: Castaldi alla Viareggio Cup con la maglia del Torino

Per il secondo anno consecutivo un calciatore del ๐™ˆ๐™–๐™ฃ๐™›๐™ง๐™š๐™™๐™ค๐™ฃ๐™ž๐™– ๐˜พ๐™–๐™ก๐™˜๐™ž๐™ค ๐Ÿญ๐Ÿต๐Ÿฏ๐Ÿฎ disputerร la โ€œ๐™‘๐™ž๐™–๐™ง๐™š๐™œ๐™œ๐™ž๐™ค ๐˜พ๐™ช๐™ฅโ€, una delle vetrine internazionali piรน ambite ed importanti per i giovani talenti under 18.



Infatti, il giovane ischitano, che ha giร collezionato 21 presenze da protagonista ed un gol in questa stagione โ€“ giunto in prestito dal Foggia Calcio -, in maglia biancoceleste รจ cresciuto esponenzialmente tanto dal punto di vista tecnico che caratteriale ed ha attirato le attenzioni di importanti compagini e dei media nazionali. Nonostante le suadenti sirene invernali del calciomercato, Castaldi ๐™๐™– ๐™š๐™จ๐™ฅ๐™ง๐™š๐™จ๐™จ๐™ค ๐™ก๐™– ๐™ฅ๐™š๐™ง๐™จ๐™ค๐™ฃ๐™–๐™ก๐™š ๐™ซ๐™ค๐™ก๐™ค๐™ฃ๐™ฉ๐™–ฬ€ ๐™™๐™ž ๐™ง๐™š๐™จ๐™ฉ๐™–๐™ง๐™š ๐™ฃ๐™š๐™ก๐™ก๐™š ๐™›๐™ž๐™ก๐™– ๐™™๐™š๐™ก ๐™ˆ๐™–๐™ฃ๐™›๐™ง๐™š๐™™๐™ค๐™ฃ๐™ž๐™– ๐˜พ๐™–๐™ก๐™˜๐™ž๐™ค ๐Ÿญ๐Ÿต๐Ÿฏ๐Ÿฎ per proseguire il profilo proprio percorso di crescita, sostenuto da societร e staff tecnico che con professionalitร ne stanno facendo emergere potenzialitร e capacitร .