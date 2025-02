Manfredonia, incidente tra ambulanza e autovettura nei pressi dell'Eurospin

Momenti di tensione nella serata di oggi a Manfredonia, dove un’ambulanza e un’autovettura sono rimaste coinvolte in un incidente stradale all’incrocio tra Via Generale Donato Azzarone e Via Andrea Cesarano, nei pressi del supermercato Eurospin.

Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, ma l’impatto ha destato preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi per gestire la situazione e prestare assistenza ai coinvolti.

Fortunatamente, non ci sono feriti gravi, ma la dinamica dell’incidente verrà chiarita attraverso i rilievi effettuati dagli inquirenti. La viabilità nella zona ha subito rallentamenti, con temporanee deviazioni del traffico per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati. L’incidente ha attirato l’attenzione di numerosi cittadini e automobilisti, testimoni dell’accaduto. Le autorità invitano alla prudenza e al rispetto delle norme stradali.

Seguiranno aggiornamenti in base all’evoluzione delle indagini e alle condizioni delle persone coinvolte.