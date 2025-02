Manfredonia. Proroga per estrazione di inerti della cava F.lli de bellis srl

Con recente provvedimento, la conferenza dei servizi ha dato il via libera alla proroga per la prosecuzione della coltivazione della cava di calcari per inerti situata a Manfredonia, in località Zurlaturo – San Leonardo. L’area coinvolta, identificata al catasto con il foglio n° 43 e diverse particelle, ha una superficie complessiva di 14,45 ettari. Il progetto, che prevede l’estrazione di oltre 2.9 milioni di metri cubi di materiale, avrà una durata di 20 anni, estendendosi fino al 31 gennaio 2045.

L’autorizzazione, rilasciata in ottemperanza alla Legge Regionale n° 22/2019, consente alla società “F.lli De Bellis” di proseguire l’attività estrattiva in conformità al piano di coltivazione già autorizzato nel 2009, con prescrizioni specifiche e misure di sicurezza ambientale.

Le Condizioni Imparate per la Prosecuzione dell’Attività

Tra le principali condizioni, la cava dovrà essere gestita nel rispetto delle normative ambientali e paesaggistiche, con l’obbligo di garantire la separazione fisica dell’area di cava dalla zona impianti tramite idonea recinzione e segnaletica. Inoltre, la società dovrà mantenere una polizza fidejussoria a favore del Comune di Manfredonia per assicurare l’adempimento degli obblighi di recupero ambientale, con un importo di 168.000 euro, valido fino al 2032, rinnovabile.

L’autorizzazione, inoltre, stabilisce che l’attività estrattiva possa proseguire solo a condizione che siano effettuati gli interventi necessari per la stabilità e sicurezza dei fronti di scavo. Questi includono verifiche sulla geometria dei fronti di cava, l’adeguamento dei gradoni e la valutazione del rischio idraulico, oltre a misure di protezione per la sicurezza pubblica e privata.

Recupero Ambientale e Gestione dei Rifiuti

Uno degli aspetti più rilevanti della proroga riguarda il recupero ambientale. La società dovrà completare le operazioni di colmamento dell’area di cava entro 36 mesi dal rilascio dell’autorizzazione, utilizzando materiali conformi alla legislazione regionale. Le garanzie finanziarie saranno aggiornate per coprire i costi dei lavori di recupero, stimati in 290.000 euro, e la polizza dovrà essere sostituita ogni volta che scade, per garantire la continuità delle attività di ripristino ambientale.

Un altro punto cruciale riguarda la gestione dei rifiuti di estrazione, che dovranno essere correttamente stoccati e monitorati per garantire la stabilità e sicurezza dei materiali depositati, seguendo la normativa europea sui rifiuti minerari.

Controlli e Responsabilità

L’operatore è tenuto a trasmettere al Comune di Manfredonia, alla ASL e agli altri enti competenti tutti i documenti aggiornati relativi al piano di coltivazione, recupero ambientale e gestione dei rifiuti. La vigilanza sarà attiva durante l’intero processo estrattivo, con controlli finalizzati a garantire il rispetto delle normative e delle prescrizioni. In caso di inadempimento, sono previste sanzioni amministrative, incluse penali per la mancata validità delle garanzie finanziarie.

In sintesi, la proroga per la cava di calcari per inerti di Manfredonia si configura come un’operazione complessa che mira a coniugare lo sfruttamento delle risorse naturali con la tutela dell’ambiente e la sicurezza pubblica. Le rigorose prescrizioni stabilite dalle autorità locali e regionali sono finalizzate a minimizzare l’impatto ambientale e a garantire la conclusione dei lavori di recupero.