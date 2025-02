Quando una docente di una scuola media di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, ha visto il suo cedolino, pensava si trattasse di un errore: un solo euro di stipendio per un intero mese di lavoro. La docente, precaria da sette anni, ha poi realizzato che l’importo simbolico sarebbe stato il risultato di conguagli fiscali. Tuttavia, ha ribadito di non aver mai percepito somme superiori a quelle dovute. Questo episodio, purtroppo, non è un caso isolato. Come spiega Roberta Vannini, segretaria regionale della UIL Scuola Rua Campania, molti docenti e personale ATA vivono in silenzio queste problematiche, temendo ripercussioni o sentendo vergogna nel denunciare la situazione.

Il caso della docente di Frattamaggiore

La docente, che aveva partecipato al concorso nel 2020 risultando idonea, si è vista congelare la sua graduatoria per fare posto ai vincitori dei concorsi legati al PNRR. Il problema si inserisce in un contesto più ampio che coinvolge numerosi supplenti in tutta Italia. La docente ha raccontato di aver ricevuto la busta paga con un importo simbolico, a causa di trattenute legate al conguaglio fiscale, senza alcun preavviso. “Se almeno ci avessero proposto una rateizzazione del debito, sarebbe stato più gestibile”, ha dichiarato, aggiungendo che molti dei suoi colleghi stanno valutando azioni legali per far fronte a questo problema.

La situazione non riguarda solo Napoli

Situazioni simili si sono verificate anche in altre città. A Udine, un’insegnante ha ricevuto una busta paga di solo un euro dopo le detrazioni, mentre a Gorizia, una docente con contratto part-time ha visto il suo stipendio quasi azzerato. La stessa problematica è stata segnalata anche a Palermo. Questi episodi evidenziano un grave problema strutturale, con il sistema fiscale applicato agli insegnanti precari che risulta estremamente penalizzante e imprevedibile. La mancanza di comunicazione preventiva e di soluzioni, come la rateizzazione, aggrava ulteriormente la situazione, rendendo difficile per molti lavoratori far fronte alle spese quotidiane.

Le proteste dei sindacati e delle associazioni

Per la Uil, si tratta di un vero e proprio “accanimento fiscale“. La sindacalista Vannini ha sottolineato che il problema più grave è che questi tagli avvengono senza preavviso e senza possibilità di rateizzazione. “Come può un lavoratore della scuola, che già fa fronte a mutuo, affitto e bollette, pagare se improvvisamente si ritrova senza stipendio?”, ha chiesto. La Uil ha chiesto un intervento urgente del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Istruzione e del Merito per fermare questa ingiustizia. Anche l’Anief ha denunciato le difficoltà affrontate da docenti e personale ATA, chiedendo misure immediate per evitare che situazioni simili si ripetano e proponendo la possibilità di rateizzare le somme dovute.

Il conguaglio fiscale: una trappola per i precari

Il conguaglio fiscale è un’operazione che serve a compensare le imposte trattenute in eccesso o in difetto durante l’anno, ma per molti insegnanti precari si trasforma in un vero e proprio salasso economico. In alcuni casi, il ricalcolo porta a trattenute così elevate da lasciare i lavoratori con retribuzioni irrisorie.

