Napoli ospita la Prima Conferenza Nazionale delle Elette e degli Eletti di Alleanza Verdi Sinistra

22-23 febbraio 2024 – Stazione Marittima, Napoli

Si terrà a Napoli, il 22 e 23 febbraio, la Prima Conferenza Nazionale delle elette e degli eletti di Alleanza Verdi Sinistra (AVS) nelle amministrazioni locali. Un evento di grande rilievo per il coordinamento e la condivisione delle strategie politiche tra gli amministratori locali che si riconoscono nei valori ecologisti e progressisti di AVS.

La provincia di Foggia sarà rappresentata da una delegazione composta da figure istituzionali di spicco:

Stefania Russo , Sindaca di Bovino

, Sindaca di Bovino Michele Ferro , Assessore e Vice Sindaco di Bovino

, Assessore e Vice Sindaco di Bovino Giuseppe Lombardi , Assessore di Bovino

, Assessore di Bovino Alfredo De Luca , Consigliere Comunale di Manfredonia e Capogruppo “LA MARCA SINDACO EUROPA VERDE – VERDI”

, Consigliere Comunale di Manfredonia e Capogruppo “LA MARCA SINDACO EUROPA VERDE – VERDI” Innocenza Starace , Portavoce Provinciale “Europa Verde – Verdi”

, Portavoce Provinciale “Europa Verde – Verdi” Fedele Cannerozzi, Referente Provinciale di “Sinistra Italiana”

Il ruolo cruciale dei Comuni

Per AVS, i Comuni rappresentano un pilastro fondamentale della democrazia e del welfare locale. Sono il primo presidio di diritti, legalità e coesione sociale, nonché il baluardo per la rimozione degli ostacoli economici e sociali che limitano le libertà individuali e l’uguaglianza tra i cittadini, come sancito dall’articolo 3 della Costituzione italiana.

Negli ultimi vent’anni, le politiche di tagli delle Finanziarie e del Ministero dell’Economia hanno progressivamente ridotto l’autonomia gestionale ed economica dei Comuni. Le manovre fiscali previste per il 2024 e 2025 rischiano di acuire ulteriormente questa problematica, mettendo a repentaglio la capacità degli enti locali di garantire servizi essenziali ai cittadini.

Unire le forze per il futuro

La Conferenza rappresenta un’importante occasione per costruire una rete solida tra le amministrazioni locali, rafforzando la sinergia tra gli eletti e le elette che condividono la visione politica e sociale di AVS.

L’obiettivo è sostenere chi, ogni giorno, lavora con impegno per il benessere delle proprie comunità, promuovendo politiche di giustizia sociale, tutela ambientale e sviluppo sostenibile.

Come sottolineano Fedele Cannerozzi, Referente Provinciale di Sinistra Italiana, e Innocenza Starace, Portavoce Provinciale di Europa Verde – Verdi, questa Conferenza sarà un passo fondamentale per rafforzare l’azione politica a livello territoriale e contrastare le difficoltà imposte dalle politiche di austerità degli ultimi anni.