Passa la tua giornata con il Carnevale di Manfredonia! 

Ore 09.00 RADUNO DEI PARTECIPANTI Viale G. Di Vittorio da ex Mattatoio a Via Parco Pellegrino Ore 10.00 PARTENZA DELLA GRAN PARATA DELLE MERAVIGLIE, DEI GRUPPI MASCHERATI E DEI CARRI ALLEGORICI

Dalle ore 06.00 Vendita di farrate calde per le vie della città

PERCORSO: Viale G. Di Vittorio, Viale Aldo Moro, Piazza Marconi,Lungomare Nazario Sauro, arrivo in Largo DiomedeMANGIA, BALLA E FESTEGGIADai colori delle sfilate ai sapori della tradizione, scoprendo i piattitipici nei ristoranti della CittàLUNA PARK DI CARNEVALEGiochi e magia in centro, spettacoli per bambini | Corso Manfredi

Ore 17.00 SOCIA ALL’APERTO “MASCHERE E TRUMBÈTTE”

Largo Diomede

Dalle ore 19.00 alle ore 22.00 Mostra “TANTO PER SORRIDERE…!” InfoPoint Turistico Piazzetta Mercato

Ore 20.30 DEEJAY CELEBRATION 2.0 Largo Diomede