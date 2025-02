"Signore e Signori, si nasce! (ma non si diventa). La street art di RED e Skard tra creatività e territorio

Manfredonia, 21 febbraio 2025 – Due anime, un’unica passione: la street art. Michele D’Alessandro, in arte RED, e Valerio Triennese, in arte Skard, raccontano il loro percorso artistico, tra muri che prendono vita, progetti innovativi e sogni ancora da realizzare.

Essere street artist: un’arte libera e autentica

Per RED e Skard, essere street artist significa esprimere idee, emozioni e storie attraverso un’arte accessibile a tutti. Il loro obiettivo è portare bellezza e riflessione negli spazi urbani, trasformandoli in tele a cielo aperto.

Messaggi e significati delle loro opere

Ogni murales racconta qualcosa. La loro arte vuole stimolare il dialogo e valorizzare il contesto in cui si inserisce. Attraverso colori e forme, RED e Skard affrontano tematiche sociali, culturali e personali, lasciando il segno nel cuore della comunità.

Le sfide e le soddisfazioni di chi dipinge per strada

Creare nell’ambiente urbano non è sempre facile. Le difficoltà vanno dai permessi burocratici alla ricerca di spazi adeguati. Tuttavia, la gratificazione di vedere l’impatto positivo delle loro opere ripaga ogni ostacolo. L’apprezzamento del pubblico è la loro più grande soddisfazione.

Le Panchine Letterarie: arte e cultura a servizio della città

Uno dei progetti più amati da RED e Skard è quello delle Panchine Letterarie. Un’iniziativa che unisce pittura e letteratura, dando vita a panchine tematiche ispirate a celebri autori e opere. La scelta dei temi avviene attraverso una ricerca accurata, con l’obiettivo di diffondere cultura in maniera creativa e coinvolgente. A Manfredonia anche nel locale Pub – Pizzeria “Re Manfredi”.

La collaborazione con un’azienda di Apricena

L’arte incontra l’impresa in un progetto che ha visto RED e Skard collaborare con un’azienda di Apricena. Questa sinergia dimostra come la street art possa valorizzare il territorio e il settore commerciale, creando un ponte tra estetica e sviluppo economico.

Un’opera per il pub pizzeria Re Manfredonia

Tra i lavori più recenti spicca l’opera realizzata per il pub pizzeria Re Manfredonia. Un murales che racconta l’identità del locale, combinando elementi storici e contemporanei. Un progetto nato dalla passione per il territorio e dalla volontà di lasciare un’impronta artistica significativa.

Stile e tecniche: l’identità artistica di RED e Skard

Lo stile di RED e Skard si distingue per un mix di realismo e grafica urbana. I loro strumenti preferiti? Spray, pennelli e colori acrilici, che permettono loro di dare vita a opere vibranti e dinamiche. Tra tutte, c’è un’opera a cui sono particolarmente legati, ma ogni creazione rappresenta un pezzo del loro viaggio artistico.

Progetti futuri e sogni nel cassetto

RED e Skard guardano al futuro con entusiasmo. Tra i prossimi obiettivi, nuove collaborazioni, murales inediti e la speranza di poter lasciare il loro segno in contesti sempre più ampi. Sognano di portare la loro arte in festival internazionali e di contribuire alla crescita della street art in Italia e a Manfredonia.

Il futuro della street art in Italia e a Manfredonia

La street art sta guadagnando sempre più riconoscimento, ma resta ancora molto da fare per valorizzarla come espressione artistica legittima. A Manfredonia, RED e Skard sperano di vedere più spazi dedicati e una maggiore sensibilità verso questa forma d’arte.

Un messaggio per chi sogna di fare arte

Ai giovani artisti che desiderano intraprendere questo percorso, RED e Skard consigliano di credere nel proprio talento, di sperimentare e di non temere le difficoltà. L’arte è un viaggio di libertà e crescita personale.

Per seguire il loro lavoro e restare aggiornati sui progetti futuri, è possibile trovarli sui social e nei luoghi della loro arte, dove ogni murales racconta una storia e lascia un segno indelebile sulla città.