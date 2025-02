Student Housing: Bernini conferma l’obiettivo di 60.000 alloggi

La ministra dell’Università Anna Maria Bernini non arretra: il suo obiettivo rimane quello di raggiungere i 60.000 posti letto per gli studenti universitari, come confermato da fonti ministeriali. Ad oggi, il bando ha già reso finanziabili circa 23.000 posti, un risultato che il Ministero considera “molto soddisfacente”, soprattutto se confrontato con il dato storico: in 20 anni l’Italia ha realizzato solo 40.000 posti letto.

Il dicastero sottolinea che, grazie ai fondi del PNRR, in pochi mesi sono stati finanziati tanti alloggi quanti ne sono stati costruiti in un decennio.

L’efficienza del bando PNRR è evidente anche nei costi e nei tempi: la velocità di finanziamento è cinque volte superiore rispetto a quella della legge 338/2000, con un costo medio per posto letto di 20.000 euro, contro gli 80.000 euro previsti dalla normativa precedente.

Massima fiducia, dunque, nel Ministero per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, ritenuto essenziale per il raggiungimento dell’obiettivo.

Lo riporta Ansa.