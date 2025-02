Valerio Mastandrea presenta "Nonostante" in anteprima a Foggia

Valerio Mastandrea sarà a Foggia per una proiezione speciale del suo nuovo film, “Nonostante”, che arriverà nelle sale italiane il 27 marzo 2025. L’attore e regista incontrerà il pubblico venerdì 14 marzo alle 20:30 nella Sala 11 della Città del Cinema, dove saluterà gli spettatori prima della visione del film.

Un viaggio tra emozione e riflessione

Presentato al Festival del Cinema di Venezia, “Nonostante” è un film che fonde sogno e realtà con una narrazione intensa e toccante. La trama segue un uomo ricoverato in ospedale, dove ha trovato una sorta di equilibrio emotivo nella sua routine quotidiana, lontano dalle difficoltà della vita esterna. L’arrivo di una nuova compagna di stanza, ribelle e impetuosa, rompe il suo silenzioso equilibrio. La donna, rifiutando di restare confinata nel reparto ospedaliero, risveglia in lui una profonda riflessione sulla vita e sull’amore.

Il film, che Mastandrea ha diretto e interpretato, vanta anche la partecipazione di Dolores Fonzi, dando vita a una storia ricca di romanticismo e introspezione, capace di emozionare e far riflettere il pubblico.

Un evento speciale per Foggia

L’anteprima a Foggia rappresenta un’opportunità unica per incontrare uno dei più importanti attori e registi del panorama cinematografico italiano. La serata sarà arricchita dalla distribuzione dei materiali promozionali ufficiali del film, che saranno messi a disposizione del pubblico presente in sala.

L’appuntamento da non perdere è fissato per venerdì 14 marzo alle 20:30 presso la Sala 11 della Città del Cinema di Foggia, un’occasione imperdibile per scoprire in anteprima un’opera carica di emozioni e ascoltare le parole del suo autore.

