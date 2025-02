Apprezzamento ad una ragazza, maxi rissa in Puglia ph ANSA

Un apprezzamento ad una ragazza ha scatenato una maxi rissa tra due gruppi di giovani che si sono affrontati intorno all’una della notte scorsa a Ruffano, in Salento, nei pressi di piazzetta monsignor Fiorito. Qui i due gruppi di giovani, una ventina in tutto, stavano trascorrendo la serata.

Le attenzioni di un ragazzo verso una giovane dell’altro gruppo avrebbe scatenato l’immediata reazione del fidanzato di quest’ultima e acceso un parapiglia tra le due comitive: dopo i primi insulti i contendenti sarebbero passati alle mani brandendo come arma anche bottiglie di birra. A dare l’allarme ai carabinieri sono stati alcuni residenti.

Quando i militari sono arrivati sul posto i due gruppi erano già andati via. Le tracce di sangue trovate per terra farebbero ipotizzare che qualcuno sia rimasto anche ferito, ma nei pronto soccorso degli ospedali della zona non si registrano accessi sospetti. Al vaglio dei carabinieri le telecamere di alcuni locali della zona.

Lo riporta l’ANSA