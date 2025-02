CERIGNOLA (FOGGIA) – Un nuovo drammatico incidente ha scosso la provincia BAT. Questa mattina, intorno alle 6:30, lungo la Statale 16, nel tratto tra Barletta e San Ferdinando di Puglia, una giovane donna ha perso la vita in un violento scontro con un trattore.

La vittima è Nicla Fiotta, 33 anni, originaria di Cerignola ma residente a San Ferdinando di Puglia. La notizia della sua prematura scomparsa ha gettato nello sconforto familiari, amici e l’intera comunità locale.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Nicla Fiotta era alla guida della sua utilitaria e viaggiava in direzione Foggia. Per cause ancora da accertare, la sua auto avrebbe urtato un trattore in transito, perdendo il controllo e ribaltandosi sulla carreggiata.

L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo alla giovane conducente. Il conducente del trattore, sotto shock, è rimasto illeso.

Soccorsi immediati, ma per Nicla non c’è stato nulla da fare

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, ma all’arrivo dei sanitari la situazione era già disperata.

Le ferite riportate nello schianto erano troppo gravi e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Nicla Fiotta.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri e i tecnici dell’Anas, impegnati nei rilievi per determinare con esattezza la dinamica della tragedia.

Strada chiusa e traffico deviato

A seguito dell’incidente, la carreggiata nord della Statale 16 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi delle forze dell’ordine e la rimozione dei mezzi incidentati.

La viabilità è stata deviata su una strada di servizio, causando rallentamenti, fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza.

San Ferdinando di Puglia in lutto: annullata la parata del Carnevale Ofantino

La tragica scomparsa di Nicla Fiotta ha scosso profondamente la comunità di San Ferdinando di Puglia, dove la giovane viveva.

In segno di rispetto e cordoglio, gli organizzatori del Carnevale Ofantino alla Sanferdinandese hanno deciso di rinviare a data da destinarsi la parata finale, prevista per il pomeriggio di oggi.

Un gesto simbolico per onorare la memoria di una giovane vita spezzata troppo presto.

Un’altra vittima sulle strade italiane

La morte di Nicla Fiotta è l’ennesima tragedia che riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla necessità di maggiore attenzione alla guida.

Mentre le indagini proseguono per chiarire le cause dell’incidente, la comunità si stringe attorno ai familiari della vittima, condividendo il dolore per una perdita così improvvisa e devastante.

