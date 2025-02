L’Audace Cerignola si prepara a una nuova sfida importante, mantenendo la vetta della classifica del girone C di Serie C. I gialloblù affronteranno il Sorrento nella ventottesima giornata, in una partita che si terrà allo stadio Viviani di Potenza. Tuttavia, a causa di una disposizione del Prefetto di Potenza, i tifosi cerignolani residenti nella provincia di Foggia non potranno assistere alla gara.

Un Cerignola in grande forma

La squadra di Giuseppe Raffaele arriva all’appuntamento con una striscia di 5 vittorie consecutive, l’ultima delle quali contro la Turris, vinta per 5-1 al Monterisi. Con ben 13 risultati utili consecutivi, l’Audace non perde dal metà di novembre, evidenziando un ottimo stato di forma.

Il Sorrento, un avversario pericoloso

Il Sorrento, dal canto suo, sta attraversando un periodo altrettanto positivo, con 4 partite senza sconfitte e 3 clean sheet nelle ultime gare. L’arrivo di Ferraro in panchina ha dato una svolta alla squadra, che ora si presenta come un avversario temibile. Raffaele è consapevole della difficoltà della partita e ha sottolineato la necessità di una prestazione di altissimo livello per ottenere il massimo risultato.

Raffaele: “Una partita da affrontare con rispetto e determinazione”

Il tecnico siciliano ha dichiarato in conferenza stampa: “Serve una prestazione di livello per ottenere il massimo risultato. Il Sorrento è una squadra che sta vivendo un ottimo stato di forma. Loro vengono da una grande prestazione contro il Trapani, una delle formazioni più difficili da affrontare in un singolo incontro. Hanno avuto solo qualche difficoltà in alcune partite, ma per il resto si sono dimostrati solidi e pericolosi sia in casa che fuori.”

Preparazione e obiettivi per il finale di stagione

Raffaele ha poi continuato: “Dobbiamo mettere in campo tutto ciò che abbiamo fatto vedere finora in campionato. Ogni partita è difficile in questo campionato equilibrato, e ogni sfida va affrontata al massimo, sia sotto l’aspetto della prestazione individuale che collettiva. Siamo preparati e pronti a dare il massimo.”

Un gruppo che cresce e si prepara per il rush finale

Sull’aspetto fisico e tecnico della squadra, l’allenatore ha affermato: “Tutti i giocatori sono rientrati, e ora siamo pronti per affrontare il rush finale. Stiamo attaccando con molti uomini, creando occasioni da parte di quinti, mezze ali e attaccanti. Abbiamo anche ottimi difensori bravi a segnare su palle inattive. È fondamentale continuare su questa strada, coinvolgendo tanti giocatori nell’ultimo terzo di campo.”

Infine, Raffaele ha sottolineato il valore delle rotazioni: “Romano ha fatto il suo debutto da titolare a Messina in una partita difficile, e da lì ha dimostrato il suo valore. Con il rientro di Gonnelli e Ligi, la squadra sta crescendo, e dobbiamo fare attenzione a tutti i dettagli, in particolare a livello fisico, per evitare infortuni in questa fase cruciale della stagione.”

