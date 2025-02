Emergenza cinghiali in Puglia, Pentassuglia: “Procediamo spediti, fondamentale il coordinamento”

La Regione Puglia accelera sul Piano straordinario per la gestione e il contenimento del cinghiale. “Abbiamo predisposto la struttura amministrativa, ora serve un coordinamento capillare tra gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e tutti gli enti coinvolti nella bioregolazione. È necessario riequilibrare il numero di cinghiali per garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare le aziende agricole”, ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, intervenendo all’evento “Fauna selvatica in Puglia, novità in materia di gestione e contenimento”, organizzato da CIA Agricoltori Italiani di Puglia presso la masseria Le Grotte di Sileno a Castellaneta.

L’incontro ha riunito esponenti del mondo politico, accademico e tecnico per affrontare l’emergenza legata alla fauna selvatica. Presenti, tra gli altri, il professor Antonio Camarda del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Bari, i dirigenti regionali Domenico Campanile e Onofrio Mongelli, oltre ai rappresentanti di ATC, sindaci, veterinari Asl, cacciatori e delegati delle province di Foggia, Brindisi e Taranto. Pentassuglia ha assicurato che i piani di abbattimento stanno procedendo: “Su 4.000 capi, ne restano circa 2.800. Sulla base delle testimonianze raccolte oggi, valuterò un emendamento di legge per promuovere la filiera corta, tenendo conto di tutti gli aspetti legati a igiene e sanità pubblica. Le risorse per le aziende agricole ci sono e continueremo a confrontarci con università e comunità scientifica per soluzioni efficaci”.

Il dottor Camarda ha illustrato le strategie di contenimento, sottolineando l’importanza di ridurre il contatto tra cinghiali e altre specie per prevenire il rischio di Peste suina africana. Il dottor Campanile ha chiarito il ruolo di ciascun soggetto coinvolto: “Gli ATC operano nelle aree cacciabili, gli enti gestori in quelle protette e i sindaci nei territori urbani. La popolazione di cinghiali è in aumento in tutta Italia, ma abbiamo target annuali precisi e ci stiamo impegnando per rispettarli”. Anche Mongelli, dirigente della Sezione Promozione della Salute della Regione, ha ribadito l’obiettivo prefissato: “L’indicazione centrale è abbattere 4.000 capi, e contiamo di centrarlo entro la fine del 2025”. L’evento è stato anche occasione per segnalare altre criticità. Giannicola D’Amico, vicepresidente vicario di CIA Puglia, ha riconosciuto l’efficacia del piano regionale ma ha sottolineato altre emergenze: “Abbiamo posto con forza il problema dei lupi, degli storni e del parrocchetto monaco, che sta creando gravi danni in provincia di Bari e oltre. Serve un impegno costante e sinergico per affrontare tutte queste minacce”.

A tal proposito, il presidente e il direttore dell’Area Due Mari Taranto-Brindisi di CIA, Pietro De Padova e Vito Rubino, hanno proposto un’estensione della caccia: “Bisogna consentire ai cacciatori di operare tutto l’anno. L’emergenza va contrastata con misure eccezionali, proporzionate alla gravità della situazione. È ora di mettere da parte polemiche sterili e agire con decisione per tutelare agricoltori e cittadini”. L’incontro ha evidenziato la necessità di un approccio strutturato e continuo nella gestione della fauna selvatica. La Regione Puglia, supportata da esperti e operatori del settore, prosegue con il piano di contenimento per garantire la sicurezza del territorio e il sostegno alle attività agricole. L’impegno, come sottolineato da tutte le parti in causa, è non abbassare mai la guardia.

Lo riporta foggiatoday.it