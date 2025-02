Foggia, biciclettata per promuovere e monitorare le piste ciclabili

Una biciclettata collettiva per scoprire, valorizzare e monitorare la rete di piste ciclabili di Foggia. È l’iniziativa organizzata dalla Comunità Politica per Foggia, in programma domenica 23 febbraio alle ore 10, con partenza da via Lanza, in piazza Cavour.

Un’occasione per conoscere e valorizzare le ciclabili cittadine

L’evento nasce dalla necessità di rendere le piste ciclabili una vera alternativa per la mobilità urbana, superando il loro attuale ruolo di semplice infrastruttura poco conosciuta e utilizzata. Foggia ha tutte le caratteristiche per essere una città perfettamente ciclabile: territorio pianeggiante, clima favorevole e scarsa piovosità. Tuttavia, la cultura della mobilità sostenibile fatica a diffondersi, lasciando le ciclabili spesso deserte.

Pedalare insieme può essere il primo passo per cambiare questa abitudine, incoraggiando più cittadini a usare la bicicletta per gli spostamenti quotidiani e contribuendo così alla riduzione del traffico urbano e dell’inquinamento.

Monitoraggio delle criticità e dialogo con l’amministrazione

Oltre a promuovere l’uso delle piste ciclabili, la biciclettata sarà anche un’occasione di monitoraggio civico: i partecipanti potranno segnalare eventuali criticità lungo i percorsi, raccogliendo informazioni utili per aprire un dibattito con l’Amministrazione e migliorare la rete ciclabile della città.

Partecipazione aperta a tutti

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza, con la libertà di pedalare per il tempo desiderato. Per partecipare in sicurezza, è consigliato presentarsi con una bici in buone condizioni, verificando pressione delle gomme, freni, campanello e altezza del sellino.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3403226392.

Lo riporta FoggiaToday.