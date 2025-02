Giovanni Volpe, l’anima combattiva del Cerignola: “Voglio vincere con questa maglia”

Arrivato a Cerignola nel gennaio scorso, Giovanni Volpe si è subito imposto all’attenzione degli addetti ai lavori per il suo piglio deciso e la concretezza delle sue giocate. Classe 2002, originario di Napoli, Volpe incarna il prototipo del calciatore moderno: dinamico, duttile e sempre pronto a mettersi in gioco. Con un sorriso aperto e uno sguardo determinato, si racconta con l’umiltà di chi sa che nel calcio – come nella vita – c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare. “Osservavo l’Audace Cerignola già da tempo”, racconta Volpe. “Mi piaceva come squadra e conoscevo già diversi giocatori. Lo scorso anno ho provato il salto in Serie B con il Catanzaro, ma le cose non sono andate come speravo. Quando il mio procuratore ha parlato con il direttore sportivo Di Toro, abbiamo trovato la soluzione migliore per il mio futuro. A gennaio ho ricevuto altre offerte, ma ho rifiutato tutte le chiamate perché volevo venire qui”.

Un segnale chiaro di determinazione e fiducia nel progetto gialloblù, che ora si trova a competere con squadre blasonate come Avellino e Benevento. “Vincere il campionato con questa maglia avrebbe un sapore speciale, perché sarebbe una vittoria inaspettata”, confessa. Dal primo giorno a Cerignola, Volpe ha avuto la sensazione di trovarsi nel posto giusto. “Ho capito subito che questa squadra ha fame, voglia di vincere e determinazione. Sono qualità che sento mie, quindi mi sono trovato a mio agio fin da subito”. Con alcuni compagni, come Luca Russo e Mattia Tascone, condivide non solo le origini napoletane, ma anche il percorso di crescita fatto di sacrifici e ambizione. Duttile tatticamente, Volpe è capace di ricoprire più ruoli in campo.

“Da bambino mi vedevo come un esterno d’attacco, ma nella mia carriera non ho mai giocato in quella posizione. Ho imparato ad adattarmi, a mettermi a disposizione della squadra e ad accettare nuove sfide. Altrimenti, il rischio sarebbe stato quello di non giocare affatto”. Con lo stesso spirito battagliero, l’Audace Cerignola si prepara alla sfida contro il Sorrento. “Affronteremo la partita come tutte le altre, con equilibrio e intensità. Scenderemo in campo a viso aperto, senza fare troppi calcoli, ma con l’obiettivo di dare sempre il massimo”, assicura Volpe. Nonostante la sua passione per il pallone, in famiglia non ci sono stati calciatori. “Solo mio nonno ha giocato per un po’, ma si è dovuto fermare per un infortunio. Mio padre non è sportivo, mentre mia madre ha praticato atletica leggera. Ora i miei genitori mi seguono molto e vengono spesso allo stadio a vedermi”.

Cresciuto con una forte indipendenza, Volpe ricorda con un sorriso un episodio curioso legato ai suoi provini da ragazzo. “Abbiamo vissuto sei anni a Torino e ho fatto diversi test con la Juventus. Una volta mi sono presentato con la maglia del Napoli, che mi aveva fatto indossare mio padre. Ovviamente non mi hanno preso”, racconta ridendo. Volpe non è un tipo che si lascia trasportare da facili illusioni. “Non ho un sogno irraggiungibile, ma tanti piccoli obiettivi. Una volta raggiunto uno, ne fisso un altro, in modo da arrivare sempre più in alto con i piedi per terra. Sono sempre stato realista”. Realista, ma ambizioso. Proprio come l’Audace Cerignola, che con il suo talento e la sua grinta vuole scrivere una pagina indimenticabile della propria storia. E Giovanni Volpe è pronto a essere uno dei protagonisti di questa favola gialloblù.

Lo riporta cerignolaviva.it