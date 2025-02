Il governo guidato da Giorgia Meloni sta finalizzando il nuovo decreto Bollette, un pacchetto di misure volto a contrastare il caro energia. L’approvazione è prevista per martedì 25 febbraio, durante il prossimo Consiglio dei ministri. Gli uffici tecnici del Ministero dell’Energia e del Ministero dell’Economia sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli, con l’obiettivo di assicurare un intervento efficace e sostenibile per le casse dello Stato.

Il decreto, il cui costo complessivo dovrebbe oscillare tra i tre e i quattro miliardi di euro, sarà finanziato in parte con l’aumento delle entrate fiscali legate all’incremento del prezzo del gas e in parte con altri fondi ancora da individuare. La durata delle misure sarà limitata a sei mesi, nella speranza che il periodo di rialzo delle bollette possa essere superato con questo intervento temporaneo.

Bonus sociale potenziato: chi ne beneficerà

Una delle principali misure previste riguarda l’ampliamento del bonus sociale per le bollette di luce e gas, rivolto alle famiglie in difficoltà economica. Attualmente, il requisito per accedere al beneficio è un indicatore ISEE massimo di 9.530 euro, con un’estensione fino a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico. Tuttavia, il governo intende alzare questa soglia per allargare la platea dei beneficiari.

Secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Ambiente e dell’Energia, Gilberto Pichetto Fratin, l’intenzione è di portare la soglia ISEE da 9.500 euro a 15.000 euro. Questo significherebbe un aumento considerevole del numero di famiglie aventi diritto al bonus, passando da circa sette milioni a oltre dieci milioni di persone. Il costo stimato per questa misura si aggira intorno a 1,5 miliardi di euro, ma la cifra esatta dipenderà dalle valutazioni economiche finali.

Interventi per le imprese: riduzione dei costi energetici

Il decreto prevede anche misure specifiche per le imprese, il cui costo dell’energia ha contribuito all’aumento dell’inflazione e, di conseguenza, al rincaro generale dei prezzi. In particolare, il governo intende intervenire sul sistema Ets (Emissions Trading System), la tassa europea sulle emissioni di CO2. L’obiettivo è mitigare l’impatto di questa imposta sulle bollette, ottenendo preventivamente il via libera dell’Unione Europea per evitare che l’intervento venga considerato un aiuto di Stato.

Un’altra misura in discussione riguarda la riduzione del divario tra il prezzo del gas nel mercato all’ingrosso italiano (Psv) e quello del mercato europeo di riferimento (Ttf, con sede ad Amsterdam). Attualmente, questa differenza di prezzo rende l’energia in Italia più cara rispetto ad altri grandi Paesi europei, con conseguenze negative sulla competitività delle imprese nazionali. Il governo punta a ridurre questo gap, anche se il costo dell’operazione potrebbe essere significativo.

Obiettivi e prospettive

Le misure del decreto Bollette mirano a sostenere sia le famiglie che le imprese in un periodo caratterizzato da forti rincari energetici. L’ampliamento del bonus sociale rappresenta un passo importante per garantire un aiuto concreto ai cittadini con redditi più bassi, mentre il supporto alle imprese punta a ridurre l’impatto della crisi energetica sulla crescita economica del Paese. L’efficacia di questi interventi sarà valutata nei prossimi mesi, con l’auspicio che possano contribuire a stabilizzare i prezzi dell’energia e a proteggere il potere d’acquisto delle famiglie italiane.

Lo riporta fanpage.it.