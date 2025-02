Nuovo coronavirus in Cina: scoperto un virus potenzialmente trasmissibile all’uomo - Fonte Immagine: wired.it

Un nuovo coronavirus, chiamato Hku5-Cov-2, è stato isolato da un team di ricercatori del Wuhan Institute of Virology (Wiv), lo stesso laboratorio al centro delle polemiche sull’origine del Covid-19. La scoperta, guidata dalla virologa Shi Zheng-Li, è stata pubblicata sulla rivista Science e indica che il virus, individuato nei pipistrelli, potrebbe essere in grado di infettare i mammiferi, compreso l’essere umano.

Le caratteristiche del virus

Nonostante non ci sia alcun allarme immediato, gli scienziati sottolineano che Hku5-Cov-2 presenta somiglianze con Sars-CoV-2, il virus responsabile del Covid-19.

Questo nuovo coronavirus appartiene al sottogenere dei merbecovirus, lo stesso della MERS (Sindrome Respiratoria del Medio Oriente). Si tratta di una variante di un virus già noto (Hku5-Cov-1), ma nei test di laboratorio ha dimostrato una maggiore affinità di legame con il recettore ACE-2, la porta d’ingresso utilizzata da Sars-CoV-2 per infettare le cellule dei mammiferi.

Secondo i ricercatori, il virus ha il potenziale per compiere il salto di specie e diffondersi nell’uomo, anche se, almeno per ora, la sua capacità di legarsi ai recettori è inferiore rispetto a quella del Covid-19.

Il rischio di spillover e il monitoraggio necessario

Gli scienziati sottolineano che, sebbene Hku5-Cov-2 non rappresenti una minaccia immediata, il rischio di spillover (salto di specie) esiste e va monitorato attentamente. La sorveglianza sui coronavirus di origine animale è essenziale per prevenire future pandemie.

Shi Zheng-Li, la virologa cinese al centro della ricerca

A capo dello studio c’è Shi Zheng-Li, nota per le sue ricerche sui coronavirus dei pipistrelli e soprannominata “Batwoman” per il suo impegno nello studio dei virus zoonotici. Ha pubblicato numerosi articoli scientifici e ha sempre sostenuto l’importanza di studiare i patogeni animali prima che diventino una minaccia per l’uomo.

Tuttavia, il suo ruolo al Wuhan Institute of Virology l’ha resa una figura controversa. È stata accusata di presunte falle nella sicurezza del laboratorio, che secondo alcuni avrebbero contribuito alla diffusione di Sars-CoV-2. Accuse che la virologa ha sempre negato con forza.

La scoperta di Hku5-Cov-2 riporta nuovamente l’attenzione sull’importanza della ricerca scientifica e della prevenzione per evitare nuove emergenze sanitarie globali.

