Papa Francesco continua la sua degenza al Policlinico Gemelli di Roma, giunto ormai al nono giorno di ricovero a causa di una polmonite bilaterale. La Santa Sede ha comunicato che il Pontefice “ha riposato bene”, un segnale positivo che lascia sperare in un progressivo miglioramento delle sue condizioni di salute. Tuttavia, i medici che lo hanno in cura stanno ancora monitorando attentamente la sua reazione alla nuova terapia impostata nelle ultime ore, riservandosi di valutarne gli effetti nel breve periodo.

Negli ultimi giorni, le condizioni del Santo Padre hanno destato preoccupazione, ma gli aggiornamenti provenienti dal Gemelli lasciano intravedere segnali di ripresa. Secondo fonti vaticane, nonostante il Papa non sia ancora considerato fuori pericolo, al momento non si trova in una situazione critica. Questo dato è stato confermato anche dal Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, che ha invitato a non lasciarsi trascinare da speculazioni infondate riguardo a possibili dimissioni del Pontefice.

“Mi sembrano tutte inutili speculazioni. Ora stiamo pensando alla salute del Santo Padre, alla sua ripresa, al suo ritorno in Vaticano: queste sono le uniche cose che contano”, ha dichiarato Parolin in un’intervista al Corriere della Sera. Il cardinale ha inoltre aggiunto che ha fatto sapere a Papa Francesco della sua disponibilità a incontrarlo, qualora fosse ritenuto necessario. Tuttavia, al momento, le visite al Pontefice sono state ridotte al minimo per consentirgli di riposare e favorire l’efficacia delle cure a cui è sottoposto.

Nel frattempo, il mondo cattolico segue con apprensione e speranza gli aggiornamenti sullo stato di salute del Papa. Le preghiere e i messaggi di vicinanza da parte dei fedeli continuano ad arrivare da ogni parte del mondo, segno dell’affetto e della stima che il Pontefice ha saputo guadagnarsi nel corso del suo pontificato.

In questo periodo di convalescenza, la gestione degli impegni vaticani è stata delegata ai più stretti collaboratori del Papa. Il cardinale Parolin e gli altri membri della Curia Romana stanno garantendo il regolare svolgimento delle attività della Santa Sede, mentre Francesco rimane aggiornato sulle questioni più rilevanti.

Le condizioni di salute del Pontefice sono state motivo di attenzione anche al di fuori dei confini vaticani. Diversi leader politici e religiosi hanno inviato messaggi di auguri per una pronta guarigione, tra cui il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres. La comunità internazionale riconosce in Papa Francesco una figura di grande rilievo, il cui messaggio di pace e fratellanza ha avuto un impatto profondo su molteplici scenari globali.

Nonostante la sua malattia, il Pontefice ha fatto sapere di voler riprendere quanto prima il suo lavoro pastorale. Nei prossimi giorni, si capirà meglio come sta rispondendo alle terapie e quali saranno i tempi necessari per un suo eventuale ritorno in Vaticano. Per il momento, la priorità resta il suo recupero completo, con l’auspicio che possa presto tornare a svolgere il suo ministero con la forza e la determinazione che lo hanno sempre contraddistinto.