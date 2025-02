Serie C, Foggia-Potenza: rossoneri a caccia di punti, i lucani vogliono consolidare la zona playoff

Sfida importante allo Stadio Pino Zaccheria, dove domani alle ore 15:00 il Foggia ospiterà il Potenza per la 28ª giornata del campionato di Serie C, Girone C. I rossoneri cercano continuità dopo il successo sul Taranto, mentre i lucani vogliono blindare la zona playoff. Il Foggia occupa attualmente il dodicesimo posto con 35 punti, frutto di 9 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte. La squadra di Luciano Zauri ha segnato 30 reti e ne ha subite 31, ma arriva da un’importante vittoria esterna per 3-0 contro il Taranto, che ha ridato entusiasmo all’ambiente.

Il Potenza, invece, è sesto con 43 punti, con un ruolino di marcia di 11 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte. I ragazzi di Pietro De Giorgio vantano il quarto miglior attacco del girone con 44 reti segnate, a fronte delle 35 subite. Nell’ultimo turno hanno pareggiato 1-1 contro la Juventus Next Gen, rallentando la propria corsa.

Le ultime dai ritiri

Nel Foggia mancheranno Tascone (squalificato) e gli infortunati Mazzocco, Camigliano e Touho, mentre tornano disponibili Pazienza e Santaniello. Zauri dovrebbe confermare il 4-3-3, con De Lucia tra i pali, una difesa a quattro con Silvestro, Salines, Parodi e Felicioli, un centrocampo formato da Gala, Da Riva e Vezzoni, mentre il tridente offensivo vedrà protagonisti Zunno, Sarr ed Emmausso.

Per il Potenza, assente per squalifica Felippe, mentre Sciacca è fuori per infortunio e Bachini resta in dubbio. Anche De Giorgio si affiderà a un 4-3-3, con Alastra in porta, linea difensiva composta da Riggio, Verrengia, Milesi e Rillo, mediana con Erradi, Ferro e Castorani, e attacco affidato a Petrungaro, Caturano e Rosafio.

Le probabili formazioni

FOGGIA (4-3-3):

De Lucia; Silvestro, Salines, Parodi, Felicioli; Gala, Da Riva, Vezzoni; Zunno, Sarr, Emmausso.

A disposizione: Perina, De Simone, Marzupio, Dutu, Danzi, Pazienza, Kiyine, Brugognone, Orlando, Santaniello.

Allenatore: Luciano Zauri.

POTENZA (4-3-3):

Alastra; Riggio, Verrengia, Milesi, Rillo; Erradi, Ferro, Castorani; Petrungaro, Caturano, Rosafio.

A disposizione: Cucchietti, Galiano, Novella, D’Auria, Valisena, Mazzeo, Ghisolfi, Mazzocchi, Bachini, Burgio, Landi, Siatounis, Schimmenti, Selleri.

Allenatore: Pietro De Giorgio.

La terna arbitrale:

Arbitro: Abdoulaye Diop (sezione di Treviglio)

Abdoulaye Diop (sezione di Treviglio) Assistenti: Emanuele Spagnolo (Reggio Emilia) e Alessandro Cassano (Saronno)

Emanuele Spagnolo (Reggio Emilia) e Alessandro Cassano (Saronno) Quarto Ufficiale: Antonio Pio Pascuccio (Ariano Irpino)

Dove vedere la partita

Il match sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su La Nuova TV (canale 82 del digitale terrestre). Gli abbonati potranno seguirlo su Sky Sport 253, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Now TV e Sky Stream.

Lo riporta foggiagol.it