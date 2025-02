Il Manfredonia si prepara ad affrontare la prima di due trasferte consecutive, in un momento cruciale del campionato di Serie D. Domenica 23 febbraio 2025, i sipontini saranno ospiti del Nardò, attualmente sesto in classifica, nella 25ª giornata del girone di ritorno. Una sfida impegnativa per il Manfredonia, che cerca punti preziosi per risalire la graduatoria e allontanarsi dalle zone più pericolose.

Il programma della 25ª giornata (23/02/2025)

Virtus Francavilla – Casarano

Francavilla in S. – Costa d’Amalfi

Ugento – Fidelis Andria

Nocerina – Ischia

Nardò – Manfredonia

Brindisi – Martina

Angri – Gravina

Fasano – Palmese

Matera – Real Acerrana

La classifica aggiornata

Casarano 53 Nocerina 49 Martina 49 Fidelis Andria 49 Matera 36 Nardò 36 Virtus Francavilla 35 Palmese 32 Ischia 31 Fasano 30 Gravina 30 Real Acerrana 30 Francavilla 25 Ugento 23 Manfredonia 19 Angri 18 Costa d’Amalfi 15 Brindisi 11

26ª giornata: il Manfredonia sfida la Fidelis Andria

Dopo la trasferta contro il Nardò, il Manfredonia affronterà un altro impegno esterno il 2 marzo 2025, contro la Fidelis Andria, una delle squadre più competitive del torneo.

Costa d’Amalfi – Fasano

Ischia – Francavilla in S.

Gravina – Nardò

Fidelis Andria – Manfredonia

Martina – Matera

Casarano – Nocerina

Palmese – Angri

Real Acerrana – Ugento

Brindisi – Virtus Francavilla

Due trasferte difficili attendono il Manfredonia, chiamato a reagire per risalire la classifica e rimanere in corsa per la salvezza.

Lo riporta IlSipontino.net.