Il Torino guarda già al futuro e, dopo la chiusura del calciomercato invernale, ha intensificato la ricerca di giovani talenti da inserire nella rosa della prossima stagione. Tra i profili seguiti con particolare interesse c’è quello di Giovanni Castaldi, difensore centrale mancino classe 2007, di proprietà del Foggia e attualmente in prestito in Serie D al Manfredonia.

Un giovane in crescita

Castaldi si sta mettendo in luce con ottime prestazioni: 21 presenze e un gol con la maglia del Manfredonia. Il suo rendimento ha attirato l’attenzione degli osservatori del Torino, che hanno redatto una relazione molto positiva sul suo potenziale.

Possibile trasferimento a giugno

La soddisfazione per la crescita del giovane difensore è condivisa anche dal Foggia e dal suo agente, Felice Evacuo, che potrebbe avviare presto le trattative con il Torino per un trasferimento definitivo già nel mese di giugno.

Verso il torneo di Viareggio

Nel frattempo, è stato richiesto un nulla osta per permettere a Castaldi di partecipare al Torneo di Viareggio, una vetrina prestigiosa per i giovani talenti. Questo evento potrebbe rappresentare un’ulteriore occasione per mettersi in mostra e confermare il suo valore agli occhi delle grandi società.

Lo riporta tuttomercatoweb.com.