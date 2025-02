Allarme bomba sul volo New York-Delhi: l’aereo è atterrato a Roma

Il Boeing 787 dell’American Airlines, in volo da New York a Delhi, ha invertito la rotta mentre sorvolava la provincia di Foggia per dirigersi verso l’aeroporto di Fiumicino, a causa di una presunta segnalazione di allarme bomba. Il volo AA292 è atterrato nello scalo romano senza problemi alle 17:22, scortato da due caccia militari. A bordo c’erano 199 passeggeri.

Controlli a bordo dopo l’atterraggio

Come da procedura in questi casi, dopo che tutti i viaggiatori sono scesi, scattano i controlli a bordo del velivolo. Dell’operazione si occupano gli artificieri e la Polaria.