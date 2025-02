Oggi, alle 15:00, si gioca una delle partite più interessanti della ventottesima giornata del Girone C di Serie C: Foggia-Potenza, in programma allo stadio “Pino Zaccheria”. Un incontro che vede di fronte due squadre che stanno vivendo momenti opposti della stagione e hanno entrambe bisogno di punti per decidere i propri obiettivi per la parte finale del campionato.

Il Foggia, dopo un inizio di stagione travagliato, ha ritrovato una certa continuità sotto la guida di Luciano Zauri, riuscendo a vincere due partite consecutive senza subire gol. Questo ha permesso ai rossoneri di allontanarsi dalla zona retrocessione e di mantenere vivo l’obiettivo playoff. Attualmente, il Foggia si trova al decimo posto, a quattro punti dalla zona playoff. Una vittoria oggi sarebbe fondamentale per consolidare la posizione e tenere vivo il sogno di accedere ai playoff, evitando di concludere la stagione in modo anonimo.

Il Potenza, invece, ha vissuto un ottimo inizio di stagione, ma nelle ultime settimane ha avuto un calo di rendimento. La squadra di mister De Giorgio ha pareggiato l’ultima partita in casa contro la Juve Next Gen, mettendo fine a una serie negativa di tre sconfitte. Tuttavia, i rossoblù non vincono da quattro giornate e sono scivolati al sesto posto, a 11 punti dalla capolista Audace Cerignola. La difesa del Potenza ha subito nove gol nelle ultime tre partite, e la squadra ha bisogno di una reazione per risalire in classifica e cercare di ottenere il miglior piazzamento possibile per la post-season.

Nell’andata, il match tra Foggia e Potenza, giocato al “Viviani”, si concluse con un pareggio per 1-1, con il gol del Potenza segnato da Caturano e il pareggio del Foggia firmato da Emmausso a dieci minuti dalla fine. L’ultimo incontro disputato a Foggia risale a dicembre 2023 e si concluse anch’esso con un pareggio, questa volta senza gol. Nei precedenti otto confronti in Puglia, il Potenza non è mai riuscito a vincere, con il bilancio che pende nettamente a favore del Foggia con cinque vittorie e tre pareggi.

Il settore ospiti dello “Zaccheria” è già esaurito, e si prevede la presenza di circa 250 tifosi del Potenza sugli spalti. Un aspetto importante di questa partita sarà anche il ricordo dei giovani tifosi del Foggia, tragicamente scomparsi in un incidente dopo la partita di andata. Il tecnico del Potenza, mister De Giorgio, ha sottolineato in conferenza stampa come l’intero ambiente calcistico di Foggia e Potenza abbia dimostrato grande maturità e rispetto in seguito a questo dramma e come la giornata dovrà essere all’insegna del ricordo e dell’amicizia.

Probabili formazioni

Foggia (4-3-3): De Lucia; Silvestro, Salines, Parodi, Felicioli; Gala, Da Riva, Vezzoni; Zunno, Sarr, Emmausso.

A disposizione: Perina, De Simone, Marzupio, Dutu, Danzi, Pazienza, Kiyine, Brugognone, Orlando, Santaniello.

Allenatore: Luciano Zauri.

Potenza (4-3-3): Alastra; Riggio, Verrengia, Milesi, Rillo; Erradi, Ferro, Castorani; Petrungaro, Caturano, Rosafio.

A disposizione: Cucchietti, Galiano, Novella, D’Auria, Valisena, Mazzeo, Ghisolfi, Mazzocchi, Bachini, Burgio, Landi, Siatounis, Schimmenti, Selleri.

Allenatore: Pietro De Giorgio.

Arbitro

Abdoulaye Diop di Treviglio, assistenti Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia e Alessandro Cassano di Saronno, quarto uomo Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino.

Questa partita, che si preannuncia ricca di emozioni e significato, sarà visibile in diretta su Live Now tramite il LIVE MATCH di TuttoC.com, con i consueti commenti Top&Flop al termine del match.