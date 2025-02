Manfredonia. Grande successo per la 2ª prova dei Campionati Regionali di Corsa Campestre FIDAL. Ottimo Santoro!

Manfredonia. Grande successo per la 2ª prova dei Campionati Regionali di Corsa Campestre FIDAL al Villaggio Scalo dei Saraceni

Manfredonia – Una giornata all’insegna dello sport e della competizione si è svolta stamani, domenica 23 febbraio 2025 al Villaggio Scalo dei Saraceni, dove ha avuto luogo la 2ª prova dei Campionati Regionali di Corsa Campestre FIDAL.

L’evento, organizzato con grande impegno dall’ASD Gargano 2000, presieduta da Giovanni Cotugno, ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta la regione, regalando al pubblico gare emozionanti e un alto livello tecnico.

Il suggestivo scenario naturale del Villaggio Scalo dei Saraceni, solitamente rinomato per il turismo balneare, si è trasformato in un palcoscenico ideale per la corsa campestre, accogliendo centinaia di atleti e spettatori in un’atmosfera di grande entusiasmo.

Una gara combattuta fino all’ultimo metro

Nella 10 km Senior/Promesse M acceso duello tra i migliori specialisti della disciplina. Al termine di una gara tiratissima, il successo è andato a Jean de Dieu Butoji della Bitonto Runners, che ha tagliato il traguardo davanti a Zouhair Addioui e Giancarlo Roselli, entrambi portacolori della Aden Exprivia Dai Optical Molfetta.

Classifica ufficiale – Finale Cross km 10

Jean de Dieu Butoji – BA705 Bitonto Runners

Zouhair Addioui – BA091 Aden Exprivia Dai Optical Molfetta

Giancarlo Roselli – BA091 Aden Exprivia Dai Optical Molfetta

Michele Ditalia – BR014 Atl. Cisternino Ecoleservizi

Mattia Girfa – MI311 Azzurra Garbagnate M.se

Graziano Tudisco – LE681 Buttapro Runners

Luigi Catalano – BA014 Atletica Pro Canosa

Valerio Santoro – BA053 Polisport Atletica Eppe Merla San Giovanni Rotondo (34 minuti, 40 secondi)

Luca Coso – FG202 U.S. Foggia Atl. Leggera

Andrea De Carolis – BR014 Atl. Cisternino Ecoleservizi

La competizione ha evidenziato il talento degli atleti in gara, con ritmi elevati e continui cambi di posizione, segno dell’ottima preparazione di tutti i partecipanti.

VALERIO SANTORO: “SODDISFATTO PER IL RISULTATO OTTENUTO”

“Mancavo da una gara di corsa campestre, il cross, dal 2008; al tempo avevo 14 anni”, dice a StatoQuotidiano.it Valerio Santoro. “Sono molto contento di essere tornato a questa disciplina. Non avevo mai affrontato 10 km su un percorso simile, molto tecnico, con cambi di direzione, sabbia, terra ed erba, con continui cambi di direzione ad ogni giro di boa”. “Sono anche felice perché ho ottenuto l’8° posto assoluto, come atleta più anziano, nonostante abbia solo 32 anni. Ci sono atleti che hanno addirittura 10 anni in meno tra i primi 10, gareggiando in categorie per ragazzi più giovani. Sono davvero soddisfatto e voglio ringraziare gli sponsor che mi sostengono: Statoquotidiano, Lo Specialista, Sottolestelle, Prime Gadget e Cosmo Carni e Food.” Un evento di successo per Manfredonia e il Gargano

L’ASD Gargano 2000, che da anni si distingue per la promozione dello sport e la valorizzazione dei giovani talenti, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità organizzativa, garantendo una manifestazione impeccabile sotto ogni aspetto.

Oltre all’aspetto agonistico, l’evento ha rappresentato anche un’importante occasione di promozione del territorio, mettendo in risalto le bellezze naturali del Villaggio Scalo dei Saraceni e confermando il Gargano come una location ideale per eventi sportivi di alto livello.

Il successo di questa seconda prova dei Campionati Regionali di Corsa Campestre FIDAL lascia grandi aspettative per le prossime competizioni. Gli atleti, i tecnici e il pubblico hanno vissuto una giornata memorabile all’insegna della passione per la corsa e dello spirito sportivo.

📅 Appuntamento ai prossimi eventi del calendario FIDAL, con nuove sfide e grandi emozioni in arrivo!

fotogallery fidal