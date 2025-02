San Severo, sparatoria in Via Matera: ferito un pregiudicato

San Severo – Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi in Via Matera, dove intorno alle 16:00 si sono uditi colpi d’arma da fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo con il volto coperto avrebbe esploso diversi colpi contro Michele Bonaventura, pregiudicato sanseverese, per poi darsi alla fuga nelle vie limitrofe.

La vittima è stata colpita al polpaccio destro e alla gamba. Nonostante le ferite, le sue condizioni non destano preoccupazione: è stato infatti trasportato dal figlio al pronto soccorso, dove i sanitari hanno confermato che non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’agguato sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine,

che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del responsabile e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, compresa quella di un regolamento di conti.

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza cittadina, con episodi di violenza che continuano a scuotere la comunità locale. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a collaborare con le forze dell’ordine per far luce sull’accaduto e garantire la sicurezza nel territorio.