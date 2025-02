Sanità, a Manfredonia arriva una TAC mobile dalla Polonia: “Risposta immediata all’emergenza”

Manfredonia – Mentre la città si prepara a vivere il 71° Carnevale, un importante segnale di attenzione alla sanità locale giunge all’Ospedale San Camillo: una TAC mobile, proveniente dalla Polonia, è stata messa a disposizione per far fronte all’emergenza sanitaria che si protrae ormai da settimane.

A darne notizia è il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, che esprime gratitudine per l’arrivo del macchinario, fondamentale per garantire diagnosi tempestive ai cittadini.

“Non posso che ringraziare personalmente e, a nome dell’intera comunità, il Vice Presidente e Assessore alla Sanità Raffaele Piemontese e il Direttore generale dell’ASL Foggia Antonio Nigri per il loro impegno. Affrontare un’emergenza sanitaria richiede prontezza e risorse, e la loro attenzione al nostro territorio è stata costante e concreta”, ha dichiarato il primo cittadino.

L’amministrazione comunale di Manfredonia ha ribadito il proprio impegno nel monitorare la situazione sanitaria locale, anche attraverso una commissione che vede coinvolte tutte le forze politiche.

“La salute pubblica è una priorità assoluta. Continueremo a lavorare affinché il nostro ospedale e i servizi sanitari del territorio ricevano la giusta attenzione e le risorse necessarie per garantire cure adeguate ai cittadini”, ha concluso il sindaco La Marca.

L’arrivo della TAC mobile rappresenta un primo passo concreto per migliorare la risposta sanitaria locale, in attesa di soluzioni strutturali che possano rafforzare in modo stabile l’offerta sanitaria a Manfredonia e nell’intero comprensorio.