Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma ha respinto il ricorso presentato da G.P.C., accusato del reato di peculato aggravato. Il ricorso era stato avanzato contro l’ordinanza del Tribunale di Bari dell’11 luglio 2024, che aveva parzialmente accolto la richiesta di riesame presentata da G.P.C., sostituendo gli arresti domiciliari con misure cautelari meno severe, ovvero il divieto di esercitare il ruolo di addetto al controllo valori per 12 mesi e il divieto di dimora presso l’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.

Il caso riguarda l’appropriazione, da parte di G.P.C., di 242 fogli di carta filigranata destinati alla produzione di banconote da 50 euro. I fogli sottratti, che avevano un valore nominale complessivo di 684.000 euro, erano destinati alla triturazione, ma ciò non ha escluso la possibilità di configurare il reato di peculato. G.P.C., che ricopriva un incarico pubblico presso l’Istituto poligrafico di Foggia, si è appropriato del materiale di sua disponibilità, utilizzato per la produzione di moneta, per finalità non autorizzate.

Il ricorso contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, argomentando che i fogli sottratti non avessero un reale valore economico, in quanto destinati alla distruzione. Tuttavia, la Corte ha rigettato tale argomentazione, richiamando la giurisprudenza consolidata. In particolare, la Corte ha evidenziato che il reato di peculato può configurarsi anche in assenza di un danno patrimoniale significativo, purché ci sia un’utilità, anche minima, derivante dall’appropriazione dei beni. Il valore del materiale sottratto, pur essendo destinato alla distruzione, era comunque di tipo speciale, dotato di elementi di sicurezza e anticontrefazione, il che ne rendeva irrilevante la destinazione finale.

La Corte ha ribadito che il delitto di peculato, oltre a proteggere gli interessi patrimoniali, tutela anche il buon andamento della pubblica amministrazione, che viene compromesso dalla condotta di un pubblico ufficiale che si appropria di beni a lui affidati. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e G.P.C. è stato condannato al pagamento delle spese processuali.