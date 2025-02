Apricena in festa, Potenza: "Il Carnevale storico supera le 15.000 presenze"

Il Carnevale Storico di Apricena 2025 ha registrato un successo senza precedenti, attirando oltre 15.000 partecipanti e trasformando la città in un vivace centro di festeggiamenti. L’evento, che si è svolto domenica 23 febbraio, ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico, con migliaia di turisti giunti da tutta la provincia e anche da fuori regione.

La manifestazione è stata inaugurata con una sfilata di sette imponenti carri allegorici, alcuni dei quali provenienti da località rinomate come Viareggio, Follonica e Larino. Oltre ai carri, più di una decina di gruppi mascherati hanno animato le strade, accompagnati da maschere spontanee guidate da “Prucinella”, la mascotte ufficiale del Carnevale di Apricena.

La serata del 23 febbraio è stata arricchita dalle esibizioni di artisti di fama nazionale. In Piazza Giovanni Paolo II, il pubblico ha potuto assistere alle performance di DJ Joe T. Vannelli, DJ Jad e Wlady degli Articolo 31, che hanno entusiasmato la folla con la loro musica coinvolgente.

Il sindaco di Apricena, Antonio Potenza, ha espresso grande soddisfazione per l’andamento dell’evento, sottolineando come la partecipazione sia stata eccezionale e l’energia contagiosa. Ha inoltre invitato tutti a partecipare numerosi al prossimo appuntamento, previsto per domenica 2 marzo, promettendo un’edizione ancora più grandiosa.

Il Carnevale Storico di Apricena, riconosciuto ufficialmente come “Carnevale Storico” dalla Regione Puglia nel 2022, continua a crescere in importanza e dimensioni. Questo riconoscimento ha contribuito a consolidare la reputazione dell’evento come uno dei più significativi della regione, attirando un pubblico sempre più vasto e variegato.

La prossima giornata di festeggiamenti, in programma per il 2 marzo, si terrà in Piazza San Josemaria Escrivá. La serata sarà aperta dalla DJ Haiducii, seguita dall’energia travolgente dello Zoo di Radio 105. La madrina dell’evento, l’attrice Manuela Arcuri, sarà presente per inaugurare la manifestazione e aggiungere un tocco di glamour alla serata.

L’organizzazione del Carnevale ha lavorato intensamente per garantire un’esperienza sicura e piacevole per tutti i partecipanti. Le strade di Apricena sono state addobbate con colori vivaci e decorazioni festose, creando un’atmosfera accogliente e gioiosa. Le forze dell’ordine e i volontari hanno assicurato un’efficace gestione della folla, permettendo a tutti di godere dell’evento in serenità.

Il successo di questa edizione del Carnevale di Apricena è il risultato di un impegno collettivo che coinvolge l’amministrazione comunale, le associazioni locali e l’intera comunità. La collaborazione tra questi attori ha permesso di organizzare un evento di alta qualità, capace di valorizzare le tradizioni locali e di attrarre visitatori da diverse regioni.

Con l’entusiasmo e la partecipazione dimostrati finora, le aspettative per la prossima giornata di festeggiamenti sono altissime. Apricena si conferma così il cuore pulsante del Carnevale in Puglia, offrendo un’esperienza indimenticabile a tutti coloro che desiderano immergersi nella magia e nell’allegria di questa storica manifestazione.

Per ulteriori dettagli sul programma e le iniziative correlate, è possibile consultare i canali ufficiali del Comune di Apricena e gli organi di informazione locali. Non perdete l’occasione di essere parte di un evento che celebra la cultura, la musica e la tradizione in un’esplosione di colori e gioia condivisa.