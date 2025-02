Carnevale: Ratatouille tra sogni e sapori di Manfredonia

Nel cuore della nostra amata città, il carro allegorico “Ratatouille tra Sogni e Sapori di Manfredonia” prende vita, celebrando la ricca tradizione culinaria locale. Al centro della scena, il critico gastronomico Anton Ego, noto per il suo palato esigente, è raffigurato mentre assapora con emozione le prelibatezze tipiche della nostra terra: farrate appena sfornate, zuppa di pesce saporita, cime di rapa con pan cotto, provoline di bufala fresche, e i dolci tradizionali come cartellate e chiacchiere. Intorno a lui, i personaggi amati del film “Ratatouille” — Remy, Linguini e gli altri — animano la scena in una danza di collaborazione e passione culinaria. Remy, il piccolo chef topo, tiene con orgoglio una farrata fumante, mentre Linguini serve con entusiasmo un piatto di “A ciambotte fesk”. Altri topolini distribuiscono dolci tradizionali, creando un’atmosfera festosa che celebra l’unione tra sogno e realtà.

Il carro, decorato con colori vivaci e dettagli curati, rappresenta un’enorme tavola imbandita, simbolo dell’ospitalità e della ricchezza gastronomica di Manfredonia. Attraverso questa rappresentazione, desideriamo trasmettere un messaggio importante: ai bambini, che nessun sogno è troppo grande da realizzare; agli adulti, che il valore delle nostre radici e della tradizione è inestimabile. Come Anton Ego riscopre l’amore per il cibo attraverso la semplicità dei piatti di Remy, anche noi siamo invitati a riscoprire la passione e l’autenticità che caratterizzano la nostra cultura.

“Ratatouille tra Sogni e Sapori di Manfredonia” è più di una semplice rappresentazione; è un viaggio emozionale che unisce generazioni, celebrando la bellezza della nostra terra e l’arte della cartapesta che dà vita ai nostri sogni.

Lello Leone, Ciro Arena, Tina Grasso, Nicola Falcone, Emiliano Della Torre, Silvia Leone, Nicol Andrea Giordano, Chiara Leone, Hood Ren, Di Benedetto Luigi.

A cura didi Marialucia Rinaldi.