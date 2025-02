La Giunta Comunale di Manfredonia approva l’accordo di collaborazione con la Regione Puglia per il Reddito di Dignità 2023

Il 20 febbraio 2025, alle ore 13.45, la Giunta Comunale di Manfredonia si è riunita presso il Palazzo di Città per discutere e approvare lo schema di Accordo di Collaborazione con la Regione Puglia, finalizzato all’implementazione della misura “Reddito di Dignità 2023”.

L’accordo prevede l’assegnazione di risorse di bilancio autonomo destinate ad azioni per il miglioramento e l’ampliamento dei servizi sociali sul territorio, nell’ambito di una strategia regionale volta alla lotta contro la povertà e all’inclusione sociale delle persone vulnerabili.

L’incontro, presieduto dal Sindaco Domenico la Marca, ha visto la partecipazione di tutti gli assessori e del Segretario Comunale, Giacomo Scalzulli. Durante la riunione, è stata esaminata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1843 del 7 dicembre 2023, che ha approvato lo schema di Accordo di Collaborazione tra la Regione Puglia e gli Ambiti Territoriali Sociali, tra cui quello di Manfredonia, per l’attuazione delle azioni previste dal programma del Reddito di Dignità.

Le finalità del programma e le risorse destinate al progetto

Il programma regionale, come stabilito dal PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, mira a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, sostenendo in particolare le persone economicamente svantaggiate, le persone con disabilità, le vittime di violenza e coloro che sono a rischio di discriminazione. In questo quadro, la Giunta Regionale ha previsto, con la Deliberazione n. 1614 del 23 novembre 2023, il proseguimento della misura del Reddito di Dignità, con un focus particolare sull’attuazione di azioni concrete per la prevenzione della povertà e la promozione dell’inclusione sociale.

A seguito di una specifica Deliberazione, il 26 gennaio 2024, l’Ambito Territoriale di Manfredonia ha ricevuto un’importante allocazione di risorse pari a €110.955,00 per la realizzazione di azioni di implementazione della misura. Queste risorse saranno destinate a progetti come la “Dote Educativa e di Comunità” e altre prestazioni, finalizzate ad offrire un supporto concreto alle famiglie e agli individui in difficoltà.

Il ruolo dell’Ambito Territoriale di Manfredonia

L’Ambito Territoriale di Manfredonia, che include i comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta, è stato designato come capofila per la gestione del progetto, come stabilito in una convenzione firmata il 10 maggio 2023 tra i comuni coinvolti. Tale convenzione prevede la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali, in attuazione del Piano Sociale di Zona 2022-2024, approvato dal Consiglio Comunale di Manfredonia con Deliberazione n. 37 del 18 aprile 2023.

In questo contesto, l’Accordo di Collaborazione con la Regione Puglia si configura come uno strumento fondamentale per disciplinare la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche, assicurando che le risorse vengano utilizzate in maniera efficace e che le azioni messe in campo siano in linea con le politiche regionali di inclusione sociale.

L’approvazione dell’accordo e il prossimo passo

Durante la riunione del 20 febbraio 2025, la Giunta Comunale di Manfredonia ha approvato all’unanimità lo schema di Accordo di Collaborazione, dando mandato al Sindaco Domenico la Marca di sottoscrivere l’accordo con la Regione Puglia. L’accordo, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, regola i rapporti tra la Regione e gli Ambiti Territoriali, assicurando la corretta esecuzione delle misure previste per il contrasto alla povertà e per il sostegno alle persone più vulnerabili.

In particolare, l’accordo si inserisce nell’ambito delle politiche regionali di welfare, già formalizzate nel Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022-2024, e delle normative europee e nazionali in materia di inclusione sociale. La delibera sottolinea l’importanza di una collaborazione stretta tra le amministrazioni coinvolte per garantire che le risorse siano utilizzate nel rispetto degli obiettivi definiti e con la massima trasparenza.

L’attuazione dell’accordo, inoltre, rappresenta una priorità per il Comune di Manfredonia, che, in qualità di capofila, è impegnato a garantire la piena realizzazione degli obiettivi del programma, con particolare attenzione alla qualità dei servizi offerti alle persone in stato di bisogno. Il Sindaco Domenico la Marca, come rappresentante legale del Comune, avrà il compito di assicurare che tutte le azioni siano portate avanti in modo tempestivo ed efficace.