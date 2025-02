Il collegamento ferroviario tra Foggia e Manfredonia continua a essere un problema per studenti, lavoratori e cittadini che quotidianamente devono spostarsi tra le due città. Attualmente, il servizio ferroviario è attivo solo durante il periodo estivo, lasciando per il resto dell’anno un vuoto significativo nella mobilità pubblica, con pesanti ripercussioni sulla qualità della vita dei pendolari.

I sindaci di Foggia e Manfredonia, Maria Aida Episcopo e Domenico La Marca, si sono fatti portavoce delle difficoltà vissute dalla popolazione, sollecitando il ripristino della tratta ferroviaria durante tutto l’anno. La sospensione del servizio nei mesi non estivi costringe i pendolari a ricorrere ai mezzi su gomma, che spesso risultano sovraffollati e inadeguati a soddisfare la domanda di trasporto. Questo crea non solo disagi logistici, ma anche problemi economici e di sicurezza per chi si sposta quotidianamente per motivi di studio o di lavoro.

“La comunità di Foggia e Manfredonia ha diritto a un sistema di trasporto pubblico efficiente e continuativo per tutto l’anno – hanno dichiarato i sindaci –. L’attuale ridimensionamento della tratta ferroviaria ha provocato notevoli difficoltà per studenti e lavoratori, costringendoli a trovare soluzioni di viaggio meno sicure e più costose.”

La riattivazione della linea ferroviaria su base annuale non solo garantirebbe un servizio più efficiente e sicuro, ma rappresenterebbe anche un passo importante verso una mobilità sostenibile. Il trasporto su rotaia, infatti, riduce l’impatto ambientale rispetto ai mezzi su gomma, contribuendo alla diminuzione del traffico e dell’inquinamento. Inoltre, una maggiore efficienza nei collegamenti incentiverebbe l’utilizzo del treno, alleggerendo il carico sulle strade e migliorando la qualità della vita urbana ed extraurbana.

Per affrontare il problema, La Marca ed Episcopo hanno ottenuto un incontro con l’assessore regionale ai Trasporti, Debora Cilento, che si terrà il prossimo 7 marzo. Durante il vertice, i due sindaci presenteranno le criticità attuali e le esigenze della cittadinanza, avanzando la richiesta di un ripristino permanente della linea ferroviaria.

“Se il ripristino integrale della tratta ferroviaria non fosse possibile, riteniamo fondamentale individuare soluzioni alternative in grado di garantire un trasporto pubblico adeguato – hanno sottolineato i sindaci –. Siamo disponibili a collaborare con tutte le istituzioni coinvolte per individuare risposte concrete e tempestive alle esigenze dei cittadini. Un sistema di trasporto pubblico efficiente è essenziale per il benessere della comunità e per lo sviluppo economico del nostro territorio.”

L’attenzione verso il miglioramento della mobilità tra Foggia e Manfredonia è cruciale non solo per agevolare i pendolari, ma anche per incentivare il turismo e le attività economiche tra le due città. Un collegamento ferroviario stabile potrebbe favorire lo sviluppo di nuove opportunità commerciali e attrarre visitatori durante tutto l’anno, non solo nei mesi estivi.

La mobilitazione delle istituzioni locali per risolvere il problema rappresenta un primo passo importante, ma sarà necessario un impegno concreto da parte della Regione Puglia per garantire una soluzione strutturale e non temporanea. L’obiettivo è assicurare un servizio di trasporto pubblico efficiente, accessibile e sostenibile, rispondendo così alle esigenze dei cittadini e contribuendo al progresso del territorio.

In attesa dell’incontro con l’assessore regionale ai Trasporti, la comunità di Foggia e Manfredonia resta in attesa di risposte chiare e concrete. Il ripristino della tratta ferroviaria non è solo una richiesta locale, ma una necessità fondamentale per garantire il diritto alla mobilità e migliorare la qualità della vita di migliaia di persone. L’auspicio è che dalle istituzioni arrivi un impegno chiaro per risolvere definitivamente questa problematica che, da troppo tempo, penalizza studenti, lavoratori e cittadini.

Lo riporta foggiatoday.it.