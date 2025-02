Il 17 febbraio 2025, il dirigente del III Settore del Comune di Manfredonia, Matteo Ognissanti, ha adottato la determinazione n. 288 riguardante l’accertamento di entrata della somma corrispondente al contributo statale per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione agli amministratori locali.

Il provvedimento si inserisce in un quadro normativo ben preciso, previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), che ha introdotto modifiche significative al sistema delle indennità di funzione per i sindaci e gli amministratori locali. In particolare, il comma 583 dell’art. 1 di tale legge ha stabilito l’incremento delle indennità di funzione per i sindaci dei comuni italiani, parametrandole al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni. La misura dell’incremento dipende dalla popolazione dei singoli comuni: per i sindaci dei comuni con più di 50.000 abitanti, l’indennità è aumentata fino al 45%, mentre altri parametri sono stati fissati per i comuni di dimensioni diverse.

Nel caso specifico di Manfredonia, il Comune è stato beneficiario di un contributo ministeriale per il sostegno degli oneri derivanti dal pagamento dell’incremento delle indennità di funzione agli amministratori comunali. Tale contributo, per l’anno 2025, ammonta a 213.321 euro, una somma che si aggiunge a quella già ricevuta dal Comune nel 2024.

La legge prevede anche la destinazione di tale contributo a supporto dei costi derivanti dall’aumento delle indennità per il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio Comunale. In linea con le disposizioni normative, è stato accertato l’importo di 213.321 euro per l’esercizio 2025, che verrà utilizzato per il pagamento delle indennità sopra menzionate.

Un aspetto rilevante di questo accertamento è la gestione dell’importo non utilizzato: il Comune di Manfredonia è obbligato, secondo le disposizioni di legge, a riversare ad un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato entro l’esercizio finanziario. Questo processo di gestione del contributo è stato formalizzato attraverso una serie di passaggi amministrativi, che garantiscono il rispetto delle normative di bilancio e il corretto utilizzo delle risorse.

Il Comune di Manfredonia, in linea con le disposizioni della Legge di Bilancio 2022, ha quindi provveduto alla rideterminazione delle indennità di funzione per i propri amministratori. Le indennità, stabilite a seguito della nomina del nuovo Sindaco, Domenico la Marca, proclamato il 25 giugno 2024, sono ora a regime secondo la disciplina temporale della legge. Per quanto riguarda la situazione attuale, tutti gli Assessori sono in aspettativa, il che comporta che non percepiscono il 100% della loro indennità di funzione, mentre il Presidente del Consiglio Comunale ha visto la propria indennità dimezzata, in quanto non si trova in aspettativa.

Il provvedimento di accertamento si inserisce in un contesto di monitoraggio continuo delle risorse comunali. Con la determinazione n. 191 del 4 febbraio 2025, l’ufficio contabilità ha riepilogato l’ammontare delle indennità di funzione per l’anno 2025, fornendo una tabella di conteggio che è stata poi utilizzata per il calcolo e l’accertamento del contributo statale.

L’importo di 213.321 euro, che rappresenta il contributo ministeriale per il 2025, è stato accertato ufficialmente a favore del bilancio del Comune di Manfredonia. La determinazione sottolinea che l’ente locale dovrà restituire eventuali somme non utilizzate al bilancio dello Stato, rispettando i vincoli stabiliti dalla legge. Inoltre, il provvedimento è stato sottoposto al controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, per garantire la legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Questa iniziativa rappresenta una parte fondamentale della gestione delle risorse pubbliche da parte del Comune di Manfredonia, che ha il compito di garantire il corretto utilizzo dei fondi destinati al pagamento delle indennità degli amministratori, nel rispetto delle disposizioni statali e comunali. Il provvedimento, pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune, è stato adottato con la firma del dirigente finanziario e diventa esecutivo con la sottoscrizione finale.