Il mattone nelle grandi città rende il 5,6%: focus su Foggia

Secondo l’analisi condotta dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, il 19,4% delle compravendite immobiliari effettuate nella prima parte del 2024 è stato finalizzato a un investimento. Un dato che si mantiene stabile rispetto all’anno precedente (19,6%), confermando il mattone come un’opzione di investimento privilegiata dagli italiani.

I dati raccolti dalle agenzie del Gruppo Tecnocasa evidenziano una lieve riduzione negli acquisti destinati a immobili ricettivi, soprattutto in quelle località dove il mercato sembra aver raggiunto una certa saturazione. Gli investitori sembrano sempre più orientati verso soluzioni che garantiscano una rendita costante attraverso locazioni a lungo termine piuttosto che formule stagionali, spesso più complesse da gestire.

Rendimenti annui da locazione: Genova in testa alla classifica, Foggia tra le città emergenti

Nonostante una leggera contrazione del mercato degli affitti brevi, il settore delle locazioni a lungo termine continua a offrire rendimenti interessanti. Secondo i dati di Tecnocasa, un bilocale di circa 65 mq nelle grandi città italiane garantisce un rendimento annuo lordo medio del 5,6%. Tra le metropoli che offrono i migliori rendimenti troviamo:

Genova: al vertice della classifica con un rendimento annuo lordo del 7,0%. La città ligure si distingue per prezzi immobiliari contenuti e una domanda di affitti sostenuta, rendendola una delle scelte più vantaggiose per gli investitori.

Palermo: al secondo posto con un rendimento del 6,9%. La città siciliana sta vivendo una rinascita turistica e culturale, con una crescente richiesta di immobili in affitto.

Verona: chiude il podio con un rendimento del 6,5%. La sua economia solida e l’attrattiva turistica garantiscono una domanda costante nel mercato delle locazioni.

Foggia: tra le città emergenti, Foggia registra un rendimento annuo lordo del 6,3%, attirando investitori grazie a un mercato immobiliare in crescita e a una forte domanda di affitti da parte di studenti universitari e lavoratori fuori sede.

La rivalutazione del capitale immobiliare

Oltre al rendimento da locazione, gli investitori immobiliari guardano con attenzione alla rivalutazione degli immobili. Negli ultimi anni si è assistito a un costante recupero dei prezzi, con un particolare interesse per le aree dotate di servizi, vicine a poli universitari e centri aziendali, e soggette a interventi di riqualificazione urbana.

Un esempio emblematico è rappresentato dalle zone potenziate con nuove linee metropolitane, che hanno visto un incremento del valore degli immobili grazie a una maggiore accessibilità e attrattività.

Prendendo in esame il periodo compreso tra il 1998 e il 2024 nelle grandi città italiane, emerge una rivalutazione media del 48,1%. A guidare questa crescita troviamo:

Milano: con un eccezionale +135,4%, è la città che ha registrato la maggiore rivalutazione, trainata da una profonda trasformazione urbanistica e da un mercato in continua espansione.

Napoli e Firenze: entrambe con un incremento del 77,1%, confermano l’attrattiva delle città d’arte e dei grandi centri culturali ed economici italiani.

Foggia: si distingue per un incremento del 42,8%, un dato significativo che dimostra come la città pugliese stia diventando sempre più interessante per gli investitori immobiliari.

Un investimento che resiste nel tempo

Il settore immobiliare continua a rappresentare un’opportunità di investimento solida e sicura. Nonostante i cambiamenti nel mercato e le nuove tendenze abitative, gli italiani dimostrano di avere ancora grande fiducia nel mattone. La combinazione tra rendimenti annui da locazione competitivi e la rivalutazione degli immobili nel lungo termine rende questo settore uno degli asset più interessanti per chi desidera investire con prospettive di crescita costante.