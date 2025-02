VIESTE (FOGGIA) – C’è anche l’attore viestano, Tommaso Ragno, nel cast della quarta stagione di “Imma Tataranni- Sostituto procuratore”, la fiction ambientata per gran parte a Matera, il cui primo episodio è andato in onda ieri sera su Rai Uno.

Ragno interpreta uno scanzonato poeta-scrittore che si ritrova a Matera per una conferenza e dove viene avvicinato da Pietro, marito della Tataranni, interpretato da Massimiliano Gallo, a cui dispensa consigli su come tentare di riconquistare Imma, che ha tradito e che, a sua volta, ha tradito lui con il maresciallo Calogiuri (Alessio Lapice).

Come sempre, Tommaso Ragno, padrone della scena, ha magistralmente interpretato il personaggio a lui affidato, mostrando tutta la professionalità che lo ha sempre contraddistinto, in teatro, nel cinema e in televisione.

Tommaso Ragno di recente è stato a Vieste, in occasione della triste circostanza della morte del papà, Domenico.

Lo riporta garganotv.com