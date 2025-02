Un caso di violenza sistematica ai danni di anziani ospiti di una Rsa a Dizzasco, in provincia di Como, ha portato all’arresto di sette operatori. Gli arresti sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Menaggio insieme al Nucleo investigativo di Como. I sette arrestati, due dei quali sono stati posti in carcere e cinque agli arresti domiciliari, sono accusati di percosse, maltrattamenti, ingiurie e offese nei confronti degli anziani residenti nella struttura. Gli operatori, tutti residenti nell’area dell’Alto Lago di Como, hanno agito con violenza fisica e verbale nei confronti di pazienti vulnerabili e inermi.

L’inchiesta è partita nel mese di agosto 2024, dopo un esposto presentato alla Stazione dei Carabinieri di Centro Valle Intelvi. L’esposto denunciava presunti maltrattamenti all’interno della Rsa “Sacro Cuore” di Dizzasco, dove gli anziani erano affidati per cure e sorveglianza al personale medico e paramedico. Le indagini hanno portato a risultati concreti, grazie anche alla raccolta di testimonianze video e intercettazioni audio che hanno rivelato l’esistenza di una vera e propria “consuetudine lavorativa” di violenze, diventate routine all’interno della struttura.

Gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Como, hanno accertato che gli abusi erano ripetuti e mirati a più pazienti, con le vittime che apparivano visibilmente spaventate e traumatizzate. Alcuni degli anziani cercavano di proteggersi dai colpi, portando le mani al viso.

Le accuse nei confronti dei sette operatori riguardano maltrattamenti in concorso verso una pluralità di pazienti, con gravi conseguenze psicologiche e fisiche per le vittime. Le violenze inflitte sono state definite dagli inquirenti come crudeli e offensive, creando sofferenza morale e psichica alle persone in difficoltà. Inoltre, una delle operatrici è stata accusata di esercizio abusivo della professione infermieristica, in quanto priva di titolo riconosciuto.

Lo riporta RaiNews.