Manfredonia chiede l’ampliamento del progetto di accoglienza per i rifugiati ucraini

La Giunta Comunale di Manfredonia ha deliberato la richiesta di ampliamento del progetto di accoglienza “Prosecuzione Capitanata Solidale – Triennio 2023-2025”. La decisione, presa nel corso di una seduta regolarmente convocata presso il Palazzo di Città, si inserisce nel quadro delle misure straordinarie di assistenza per i cittadini ucraini titolari di protezione temporanea, prorogate dal decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024.

Un impegno continuativo nell’accoglienza

Dal 2004 il Comune di Manfredonia ha promosso diversi progetti di sostegno ai rifugiati e richiedenti asilo, iniziative iniziate con “Manfredonia Solidale” e successivamente evolutesi in “Capitanata Solidale”. Attualmente, il progetto “Prosecuzione Capitanata Solidale 2023-2025” è finanziato dal Ministero dell’Interno con un importo annuo presunto di 447.125 euro e gestito dal raggruppamento “Medtraining Soc. Coop. Sociale” di Foggia in associazione con “Kaleidos Soc. Coop. Soc.”. Il servizio, avviato ufficialmente il 1° maggio 2023, ha scadenza prevista il 31 dicembre 2025.

L’iniziativa dell’amministrazione comunale nasce dalla volontà di rispondere all’appello del Ministero dell’Interno, che lo scorso 24 gennaio ha aperto agli enti locali la possibilità di incrementare i posti disponibili nei progetti SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione). Il bando ministeriale prevede un ampliamento complessivo di 3.211 posti per nuclei familiari e monoparentali, con finanziamenti garantiti fino alla naturale scadenza dei progetti già in essere.

Manfredonia chiede 20 posti in più

A seguito della consultazione con l’ente gestore del servizio, il Comune ha deciso di inoltrare formale richiesta per l’assegnazione di ulteriori 20 posti di accoglienza. L’ampliamento, qualora approvato dal Ministero, garantirebbe un contributo ministeriale giornaliero di 35 euro per ogni nuovo ospite accolto, per un totale presunto di 171.500 euro fino alla fine del 2025.

La Giunta Comunale ha stabilito che il servizio aggiuntivo, in caso di approvazione ministeriale, sarà attivo dal 1° maggio 2025 e sarà affidato allo stesso gestore attualmente operativo. L’intervento non comporterà oneri finanziari per le casse comunali, essendo interamente coperto dai fondi ministeriali destinati al progetto.

Un’azione di solidarietà e integrazione

L’ampliamento del servizio di accoglienza si inserisce in una strategia più ampia di supporto all’integrazione e alla solidarietà internazionale, valori che il Comune di Manfredonia ha perseguito negli anni attraverso numerosi progetti di inclusione. Il sindaco Domenico La Marca e la sua Giunta hanno sottolineato l’importanza di garantire continuità agli interventi di assistenza, soprattutto in un contesto emergenziale come quello derivante dalla guerra in Ucraina.

In attesa dell’approvazione della richiesta da parte del Ministero dell’Interno, l’amministrazione comunale si prepara a gestire l’eventuale ampliamento in modo efficiente, assicurando ai nuovi beneficiari gli stessi standard di accoglienza e supporto già previsti per i rifugiati già ospitati nel progetto.