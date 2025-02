Maxi operazione antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, che all’alba di oggi hanno eseguito 37 misure cautelari nell’ambito dell’indagine “Messa a Fuoco”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. L’operazione, condotta con il supporto del Nucleo Cinofili di Modugno e del 6° Nucleo Elicotteri, ha portato all’arresto di numerosi affiliati ai clan mafiosi baresi, accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, detenzione e spaccio di stupefacenti, estorsione e altri reati.

Le indagini, svolte tra ottobre 2021 e maggio 2023 dalla Sezione Operativa del NOR della Compagnia Carabinieri di Gioia del Colle, sono partite da un incendio doloso di veicoli avvenuto a Turi.

L’attività investigativa ha svelato che l’atto incendiario era una ritorsione per la violazione del divieto di spacciare nella zona, portando alla scoperta di due gruppi criminali rivali affiliati ai clan “Parisi” e “Strisciuglio”, impegnati in una guerra per il controllo dello spaccio di cocaina nel territorio.

Grazie a intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali – alcune effettuate all’interno della sala colloqui del carcere di Bari – oltre a sistemi di videosorveglianza e monitoraggio GPS, gli inquirenti hanno ricostruito la struttura organizzativa dei due gruppi. Gli affiliati operavano secondo un rigido sistema gerarchico, con ruoli ben definiti tra promotori, organizzatori, contabili e spacciatori. Per evitare i controlli delle forze dell’ordine, nascondevano la droga in intercapedini dei box seminterrati e nei muretti a secco, utilizzando un linguaggio in codice durante le comunicazioni.

L’inchiesta ha documentato numerosi episodi di narcotraffico, inclusa la vendita di droga a minori, e di estorsione aggravata dal metodo mafioso, finalizzata al recupero di crediti derivanti dallo spaccio e all’affermazione del controllo territoriale. Anche dopo l’arresto di alcuni promotori, l’attività criminale è proseguita grazie alla leadership assunta da altri membri, tra cui una donna, che ha garantito la continuità dello spaccio e la raccolta dei proventi illeciti.

Un aspetto particolarmente rilevante è emerso dalle intercettazioni: uno dei gruppi era gestito da un detenuto che, dal carcere, impartiva ordini per dirigere il traffico di droga. Gli spacciatori seguivano turni prestabiliti, compresi i giorni festivi, e utilizzavano schede telefoniche intestate a prestanomi, social network e app di messaggistica per eludere le intercettazioni. Sono state inoltre documentate videochiamate tra i membri dell’organizzazione, inclusi i capi detenuti.

Durante l’indagine, i Carabinieri hanno eseguito 11 arresti in flagranza di reato, denunciato 13 persone in stato di libertà e sequestrato oltre un chilogrammo di cocaina, una pistola e ingenti somme di denaro.

L’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della DDA, contesta complessivamente 146 capi d’imputazione. Dei 37 indagati, 15 sono stati destinati alla custodia cautelare in carcere, 16 agli arresti domiciliari e sei all’obbligo di dimora con restrizioni orarie.

L’operazione “Messa a Fuoco” rappresenta un duro colpo al narcotraffico e testimonia l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri e dell’Autorità Giudiziaria nel contrasto alla criminalità organizzata. Tuttavia, il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e la colpevolezza degli indagati dovrà essere accertata in sede processuale nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.