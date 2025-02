Salvini spiega il motivo dei like alle foto di Clara su Instagram

Matteo Salvini ha finalmente spiegato il motivo per cui ha messo dei like alle foto di Clara su Instagram. Durante un’intervista con The Journalai, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito l’episodio che era emerso durante il Festival di Sanremo 2025. La cantante, in gara con il brano Febbre, aveva raccontato al Corriere della Sera che Salvini le aveva messo dei mi piace sui suoi post nel cuore della notte.

La spiegazione di Salvini sui like notturni

Salvini ha ammesso di aver messo like alle foto di Clara, ma ha voluto sottolineare che l’ha fatto per il suo apprezzamento verso la musica della cantante: “Non ho mica negato. Come lo spiego? Tra l’altro lei non la seguo neanche, quando è uscita la notizia sono andato a controllare.” Il ministro ha poi spiegato che i like sono stati messi di notte perché, di giorno, ha altri impegni: “Ci sta che se vedi una bella canzone, qualcosa che ti interessa, metti like. Ne metto diversi di notte perché di giorno lavoro. Se alle 11 di sera guardo Instagram sul divano, non penso che tolga niente a nessuno.” Ha anche fatto gli auguri a Clara per la sua carriera: “Però mica male la canzone, le faccio i migliori auguri.”

Il racconto di Clara su Salvini

Durante l’intervista al Corriere della Sera, Clara aveva raccontato con una risata che Salvini le aveva messo like sui suoi post di notte: “Mi mette i like di notte,” aveva detto. Quando le è stato chiesto di dare una spiegazione, la cantante, visibilmente divertita, ha scherzato dicendo: “Questo non lo mettiamo, però”.

Lo riporta FanPage.