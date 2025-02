Sono passati più di tre anni dall’avvio del PNRR sanità, ma in Puglia i lavori per la realizzazione delle 121 Case di Comunità procedono a rilento. Il rischio di non completare i lavori entro il 2026 è alto, con i cantieri avviati in circa il 50% delle strutture.

Il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera ha dichiarato: “Per le Case di Comunità, che saranno il luogo fisico per screening, esami e azioni preventive, la Regione Puglia è indietro rispetto alle altre regioni. In Italia, finora, sono state aperte 413 case su 1420, e quelle attive già soffrono difficoltà legate alla mancanza di personale medico, infermieristico e di operatori sanitari.”

Nonostante la Puglia disponga di 650 milioni di euro del PNRR destinati alla sanità, di cui 177 milioni per le Case di Comunità, nessuna struttura è stata ancora aperta. I fondi sono stati anche destinati a Centrali Operative Territoriali, ospedali di comunità, digitalizzazione e grandi apparecchiature.

Il Governo Regionale Pugliese ha previsto una dotazione di 57 milioni di euro per la realizzazione di 17 Case della Comunità, 7 Ospedali di Comunità e 6 Centrali Operative Territoriali (COT) nella ASL di Taranto.

Scalera ha aggiunto: “Lo scorso 7 febbraio ho richiesto un’audizione urgente nella Commissione Sanità per chiarire lo stato dei lavori e il cronoprogramma, ma a oggi la mia richiesta non è stata ancora calendarizzata. Ho sollecitato il Presidente della Commissione affinché venga inclusa nelle prossime settimane, perché il termine del 31 dicembre 2026 non è lontano.”

