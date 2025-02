Sostegno agli alunni con disabilità: la critica di Fracassi contro i corsi "light" di Indire

La questione del sostegno agli alunni con disabilità continua a suscitare polemiche, soprattutto per quanto riguarda i controversi corsi di specializzazione organizzati dall’Indire. Gianna Fracassi, segretaria generale della Flc-Cgil, ha lanciato una dura critica contro i cosiddetti corsi “light” e “aperti” che, oltre ai precari storici, si rivolgono anche a chi ha ottenuto una specializzazione all’estero e sta aspettando la validazione del titolo.

Fracassi ha sottolineato che questi corsi non offrono la qualità necessaria per affrontare tematiche complesse come quelle del sostegno agli alunni con disabilità: “Non servono corsetti o corsettini che poi non danno la qualità necessaria per affrontare tematiche complesse,” ha dichiarato. Secondo lei, non si tratta solo di una questione di qualità, ma anche di legalità: i corsi, infatti, permettono di bypassare i percorsi ordinari di specializzazione, come i Tfa svolti nelle Università italiane autorizzate.

La leader della Flc-Cgil ha definito l’attuale situazione come un vero e proprio “ricorsificio”, in cui si diffonde il messaggio pericoloso che sia possibile aggirare i percorsi formativi ufficiali. La critica si estende anche all’organico di fatto nel sostegno, che include numerosi posti in deroga per supplenti, la maggior parte dei quali senza la necessaria specializzazione in didattica speciale. Questo ha portato a un’altra riflessione di Fracassi: “Se non stabilizzi il personale, è chiaro che diventa più facile collocare anche personale non specializzato,” ha dichiarato, facendo riferimento alla mancanza di specialisti nel settore.

Infine, la segretaria ha auspicato una maggiore collaborazione con le Università, soprattutto in alcune aree del Nord Italia, per incrementare il numero di posti destinati alla specializzazione in sostegno e garantire che i professionisti del futuro siano adeguatamente preparati.

Lo riporta tecnicadellascuola.it.