Transazione tra Comune di Manfredonia e UnipolSai: estinto il giudizio per le opere di urbanizzazione CB3

Il 20 febbraio 2025, presso il Palazzo di Città di Manfredonia, si è svolta una seduta straordinaria della Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco Domenico la Marca. In questa occasione, l’organo esecutivo cittadino ha deliberato in merito alla controversia legale pendente dal 2015 tra il Comune di Manfredonia e la compagnia assicurativa UnipolSai, riguardante l’escussione di una polizza a garanzia delle opere di urbanizzazione primaria del Comparto CB3.

Contesto della controversia

La vicenda ha avuto inizio il 30 giugno 2015, quando l’UnipolSai Assicurazioni ha convenuto in giudizio il Comune di Manfredonia presso il Tribunale di Foggia, chiedendo l’accertamento dell’insussistenza del diritto comunale all’escussione della polizza emessa a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste da una convenzione stipulata il 25 maggio 2004. Il Tribunale di Foggia aveva fissato diverse udienze, tra cui una cruciale il 9 dicembre 2015, ma la controversia si è protratta fino al 2025.

Nel corso degli anni, il Comune di Manfredonia ha affidato l’incarico di resistere nel procedimento legale all’avvocato Sebastiano Nino Matassa, il quale ha seguito la causa in ogni sua fase. In particolare, con la determinazione dirigenziale n. 285 del 2022, è stato approvato l’atto unico di collaudo delle opere di urbanizzazione primaria del Comparto CB3, che ha reso disponibile la documentazione necessaria per avanzare con la richiesta di escussione della polizza assicurativa.

Proposta di transazione

Nel gennaio 2025, l’avvocato Matassa ha ricevuto una comunicazione da parte di UnipolSai, nella quale la compagnia assicurativa ha manifestato la disponibilità a risolvere la controversia in via transattiva, ponendo alcune condizioni. Il Comune di Manfredonia ha quindi ricevuto la proposta di estinguere il giudizio con il riconoscimento che le opere di urbanizzazione primaria, previste dalla convenzione del 2004, sono state integralmente eseguite. Di conseguenza, il Comune ha dichiarato di non avere più nulla da pretendere nei confronti di UnipolSai relativamente alla polizza.

Le condizioni proposte da UnipolSai includevano anche il versamento di un contributo per le spese di difesa legale sostenute dal Comune di Manfredonia, pari a 8.030 euro, oltre all’impegno da parte dell’assicurazione di corrispondere direttamente all’avvocato Matassa una somma di 37.496,60 euro per le ulteriori spese legali. UnipolSai si è inoltre impegnata a versare tale somma entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo transattivo.

Delibera della Giunta Comunale

La Giunta Comunale, nella seduta del 20 febbraio 2025, ha quindi approvato all’unanimità la risoluzione transattiva della controversia, riconoscendo che la causa pendente può essere estinta grazie all’effettivo collaudo delle opere. Con la delibera, l’amministrazione ha sancito che il Comune di Manfredonia non avrà più pretese nei confronti di UnipolSai, liberando la compagnia da ogni responsabilità legata alla polizza di garanzia. Le spese legali, come previsto dall’accordo, sono state integralmente compensate tra le parti, con UnipolSai che si farà carico del rimborso delle somme già versate e del pagamento delle spese legali future.

Il Dirigente del VI Settore Urbanistica, Giovanni Mansueto, è stato autorizzato a procedere con la stipula dell’atto di transazione, mentre il provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo, senza alcun onere economico per l’ente.

Un passo verso la definizione delle controversie legali

Con questa decisione, il Comune di Manfredonia conclude una lunga e complessa controversia legale che ha coinvolto il settore delle opere di urbanizzazione e la compagnia assicurativa UnipolSai. La risoluzione amichevole della causa attraverso un accordo di transazione consente alle parti di evitare ulteriori procedimenti legali, risparmiando tempo e risorse per l’amministrazione comunale.

La delibera rappresenta anche un importante passo verso la chiusura di tutte le pratiche legali pendenti relative alle opere di urbanizzazione del Comparto CB3, un’area che da anni è al centro dell’attenzione e dell’impegno amministrativo per la sua completamento. La conclusione della controversia consente, infatti, di fare un passo importante verso la piena realizzazione e fruizione delle opere pubbliche previste dal Piano Regolatore Generale della città.

In questo modo, il Comune di Manfredonia intende avviare la definitiva fase di recupero e valorizzazione delle aree interessate, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e promuovere uno sviluppo urbano sostenibile.

