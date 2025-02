Il calcio può essere spietato, ma offre sempre una seconda possibilità. Lo sa bene Antonio Gala, giovane centrocampista classe 2004, che solo un mese fa viveva uno degli episodi più difficili della sua carriera: espulsione dopo appena dieci secondi dal suo ingresso in campo con il Milan Futuro. Un momento che avrebbe potuto segnarlo, ma che invece ha trasformato in uno slancio verso la rinascita.

Dall’infortunio all’espulsione: un percorso in salita

Gala ha dovuto fare i conti con la sfortuna fin dagli esordi. Due operazioni al ginocchio lo hanno tenuto lontano dai campi per mesi, l’ultima ad aprile 2024. Dopo un prestito al Sestri Levante (33 presenze e 2 assist), è rientrato al Milan Futuro, pronto a dimostrare il proprio valore. Ma a gennaio, nel match contro l’Ascoli, una gomitata ingenua gli è costata un’espulsione immediata e tre giornate di squalifica, oltre a pesanti critiche.

La svolta: Foggia e i primi gol tra i professionisti

Dopo quel momento difficile, la svolta arriva nel mercato invernale: il Foggia lo acquista a titolo definitivo e gli affida la maglia numero 10. Gala riparte da protagonista, esordisce nella vittoria contro il Taranto e, nella gara successiva contro il Potenza, firma una doppietta spettacolare.

Il primo gol con un destro potente all’incrocio dei pali per il 2-2, poi una magia con la suola per liberarsi del difensore e un sinistro vincente per il 3-2 momentaneo. Nel match, terminato 4-3 per gli avversari, Gala si è messo in mostra anche con un assist decisivo.

L’espulsione col Milan è ormai alle spalle: Gala ha trovato nuovo slancio, segnando i suoi primi gol tra i professionisti e dimostrando che il talento, unito alla resilienza, può cambiare ogni destino.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport.