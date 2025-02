Manfredonia, 25 febbraio 2025 – Una notizia attesa da tempo arriva finalmente per i cittadini di Manfredonia e dei comuni limitrofi: la ‘Tac Mobile’ è arrivata all’Ospedale ‘San Camillo de’ Lellis’. Ad annunciarlo è stato il consigliere comunale Daniele Spano, Vice Presidente della Commissione Straordinaria Salute, con grande soddisfazione.

La Tac Mobile rappresenta una grande opportunità per la comunità locale, in quanto consentirà di evitare ai pazienti spostamenti e lunghe attese presso altri ospedali. Grazie all’interessamento dell’assessore regionale alla sanità, Raffaele Piemontese, e al Direttore Generale della ASL, Antonio Nigri, l’ospedale di Manfredonia potrà finalmente offrire ai suoi pazienti un servizio di diagnostica avanzata senza dover ricorrere a strutture lontane dalla città.

“Il raggiungimento di questo obiettivo eviterà che le prestazioni ai pazienti in attesa vengano dislocate in altri centri ospedalieri lontani dalla nostra città, eliminando il disagio subito in queste settimane”, ha dichiarato Daniele Spano, che ha anche voluto ringraziare il sindaco Domenico La Marca e il consigliere regionale Paolo Campo per la sensibilità dimostrata nei confronti del territorio.

La Tac Mobile, che sarà operativa presso l’Ospedale ‘San Camillo de’ Lellis’, rappresenta un concreto passo in avanti verso il miglioramento dell’offerta sanitaria locale, permettendo una diagnosi tempestiva senza che i pazienti debbano affrontare disagi legati ai trasferimenti.

Tuttavia, Spano non si ferma qui e sottolinea la necessità di continuare a lavorare in sinergia con le altre forze politiche, all’interno della commissione straordinaria sulla sanità, per potenziare ulteriormente l’Ospedale ‘San Camillo de’ Lellis’. “L’obiettivo comune è quello di rafforzare il nostro ospedale, un presidio sanitario fondamentale per il territorio”, ha affermato con determinazione il Vice Presidente della Commissione Salute.

L’arrivo della Tac Mobile rappresenta, dunque, una vittoria per la comunità, ma anche l’inizio di un percorso che punta a migliorare i servizi sanitari a Manfredonia e nelle aree circostanti, mettendo sempre al centro le necessità dei cittadini.