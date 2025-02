Manfredonia – In vista della 71ma edizione del Carnevale di Manfredonia, che si terrà dal 23 febbraio al 9 marzo 2025, il sindaco Domenico La Marca ha firmato un’ordinanza che vieta la detenzione, vendita e consumo di bevande alcoliche, bottiglie di vetro e bombolette schiumogene nelle aree interessate dalle celebrazioni.

L’obiettivo è garantire la sicurezza pubblica e il decoro urbano, limitando situazioni di degrado e prevenendo potenziali rischi per i partecipanti. La decisione arriva a seguito dell’elevata affluenza prevista e della necessità di contenere comportamenti che potrebbero arrecare danno o disturbo.

Le Regole in Vigore

Dal 23 febbraio al 9 marzo, e in particolare nei giorni di maggiore afflusso (23 febbraio, 2 marzo, 4 marzo e 8 marzo), sarà vietato:

Consumare, somministrare e trasportare bevande alcoliche e superalcoliche;

Detenere e trasportare bottiglie di vetro al di fuori dei locali autorizzati;

Vendere o utilizzare bombolette schiumogene.

Le Sanzioni per i Trasgressori

Coloro che non rispetteranno l’ordinanza rischiano una multa compresa tra 50 e 500 euro. In caso di reiterazione della violazione per due volte nell’anno solare, i locali coinvolti subiranno la chiusura forzata per tre giorni consecutivi (venerdì, sabato e domenica). Ulteriori infrazioni comporteranno sanzioni aggiuntive.

Esecutività Immediata e Diffusione della Misura

L’ordinanza ha effetto immediato ed è stata pubblicata sull’Albo Pretorio online e sul sito ufficiale del Comune di Manfredonia. È stata inoltre notificata alle autorità competenti, tra cui la Prefettura e la Questura di Foggia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale e il Commissariato di Polizia di Manfredonia.

Possibilità di Ricorso

Chiunque ritenga di contestare il provvedimento potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Con questa ordinanza, il Comune di Manfredonia punta a garantire un Carnevale sicuro, all’insegna del divertimento e della civile convivenza.