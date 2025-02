Foggia, misteriosa polvere blu intorno a un condominio: sospetto veleno per ratti - Fonte immagine: norbaonline.it

Allarme in piazza Turati, a Foggia, dove un uomo ha cosparso l’area intorno a un condominio con una sostanza sospetta, verosimilmente veleno per ratti. I residenti, insospettiti dalla presenza di una strana polvere blu lungo il perimetro dell’edificio, hanno immediatamente allertato la polizia locale.

La zona è particolarmente frequentata, trovandosi nei pressi di scuole, palestre e asili, e si teme che la sostanza possa rappresentare un grave rischio per la salute pubblica. Il vento ha già disperso la polvere, facendola depositare su finestre e balconi, con possibili conseguenze per persone e animali. Un barboncino è stato soccorso e affidato alle cure di un veterinario dopo aver manifestato segni di intossicazione.

Il condominio è dotato di un impianto di videosorveglianza, i cui filmati potrebbero essere decisivi per identificare il responsabile. Nel frattempo, i residenti chiedono analisi immediate della sostanza per determinarne con certezza la pericolosità.

