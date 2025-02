Giuseppe Marasco: contratto di fiume (o torrente) per il Candelaro

IL sottoscritto Giuseppe Marasco Consigliere Comunale e Vice Presidente Commissione Urbanistica Ambiente e Territorio nonché Comandante degli Ispettori Ambientali Territoriali del Corpo CIVILIS, con la presente a tutela delle acque del torrente Candelaro e della foce in Siponto Lido che sfocia nel Golfo di Manfredonia, chiede che venga fatto un incontro in aula Consiliare con urgenza data e ora da destinare al più presto di tutti i Sindaci dei Comuni che il proprio depuratore Comunale scarica le acque nei torrenti Triolo, Salsola e Celone che tutti e tre confluiscono nel CANDELARO e tutti gli altri Comuni che scaricano direttamente nel Candelaro, affinché in sinergia ed impegno di tutti si riesce a migliorare le acque del torrente e di conseguenza avere un mare più pulito, più sano e più balneare nel nostro Golfo, con un contratto di fiume (o torrente) finanziato come ad esempio : Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 104 del 10-8-2021 52659 -DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021 n. 1094 Approvazione dello schema di Accordo di Programma Regionale “Contratto di Fiume del Canale Reale”, ai sensi dell’art 12, comma 8 della L.R. 16 novembre 2001 n. 28, nonché dell’art. 34 del D. Lgs. 267/2000. Finanziato.

Il Contratto di Fiume è un accordo tra soggetti che hanno responsabilità nella gestione e nell’uso delle acque, nella pianificazione del territorio e nella tutela dell’ambiente. Si tratta di uno “strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale”.

Il Contratto di Fiume contribuisce a raggiungere gli obiettivi delle Direttive Europee sulle Acque (2000/60/CE) e sulle Alluvioni (2007/60/CE) supportando e promuovendo politiche e iniziative volte a consolidare comunità fluviali resilienti, riparando e mitigando, almeno in parte, le pressioni dovute a decenni di urbanizzazione sregolata.

Da molto tempo i corsi d’acqua lombardi e, in particolare, quelli che attraversano l’area metropolitana milanese si trovano in situazioni critiche: inquinamento, crescente urbanizzazione e artificializzazione delle sponde sono solo alcune delle cause di degrado dell’ambiente fluviale e della scarsa qualità delle acque. Sono territori, pertanto, fragili e sempre più vulnerabili agli eventi meteo estremi determinati dal cambiamento climatico; fiumi e territori fortemente modificati che hanno perso buona parte della loro naturale capacità di risposta alle pressioni.

Quali entità sottoscrivono un contratto di fiume? Comuni; Provincie e altri enti sovralocali, come gli enti regionali; Gestori e ATO (Ambiti territoriali Ottimali); Consorzi; Parchi Regionali e PLIS (parchi locali di interesse sovracomunale); Associazioni (le vediamo soprattutto nel CdF Lambro); Privati e imprese (sono ancora molto rari).

I CdF a livello nazionale e i riferimenti normativi – Nel 2016 il ‪Collegato Ambientale ha riconosciuto i Contratti di Fiume a livello legislativo (art. 68-bis “Contratti di Fiume” del D.Lgs 152/2006): un traguardo importante per questo strumento volontario di ‪programmazione negoziata ‪che si sta diffondendo in tutto il Paese. Il Collegato Ambientale è uno strumento normativo corposo e contiene “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali e introduce misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche”.

L’articolo 68-bis recita: «I Contratti di Fiume concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree».

Sul fronte della lotta al dissesto idrogeologico introduce il fondo per il rischio idrogeologico, permettendo di mettere così in sicurezza e programmando le demolizioni di opere realizzate in aree ad alto rischio, finanzia con un fondo di rotazione la progettazione di opere di difesa e riqualificazione idraulica, riordina le disposizioni in materia di autorità di bacino e sui Distretti Idrografici italiani in modo di potenziare la programmazione di prevenzione del dissesto idrogeologico. In questo contesto assume quindi particolare importanza l’introduzione dei Contratti di Fiume quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali. Il riconoscimento è un passaggio fondamentale per lo sviluppo dei CdF e per la riqualificazione dei bacini in generale. Tra gli aspetti di maggior rilievo emerge il contributo che i Contratti di Fiume possono/devono dare “alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico”, riconoscendo in tal modo un ruolo importante ai CdF nella pianificazione territoriale: da strumento volontario basato sulla realizzazione di importanti azioni a strumento che può contribuire ad una visione di lungo periodo di un bacino.

Nota a cura di Giuseppe Marasco.