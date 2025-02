Al termine della nona giornata di ritorno del Girone C di Serie C, il giudice sportivo Stefano Palazzi ha adottato diversi provvedimenti disciplinari che coinvolgono le squadre pugliesi, con particolare attenzione alla situazione del Foggia.

Provvedimenti per le Società

Ammenda di 800,00 euro al Foggia

Il Foggia è stato sanzionato con un’ammenda di 800,00 euro a causa del comportamento dei suoi tifosi posizionati nel Settore Curva Sud. Al 14° minuto del primo tempo, alcuni sostenitori hanno prodotto un fischio simile a quello dell’arbitro, causando un’interruzione temporanea della gara per circa otto secondi. La situazione ha richiesto l’intervento dello speaker dello stadio per ripristinare l’ordine e prevenire ulteriori disagi. La sanzione è stata determinata in base agli articoli 6, 13, comma 2, 25 e 26 del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.), valutando le circostanze complessive dell’episodio e le misure adottate dalla società.

Squalifiche per i Calciatori

Calciatori Espulsi

Squalifica per una gara effettiva:

Gianfilippo Felicioli (Foggia) : il giocatore è stato espulso all’8° minuto del secondo tempo per una condotta gravemente antisportiva. Ha commesso un fallo su un avversario, impedendo una chiara occasione da rete. La sanzione è stata applicata in base agli articoli 13, comma 2, e 39 C.G.S.

: il giocatore è stato espulso all’8° minuto del secondo tempo per una condotta gravemente antisportiva. Ha commesso un fallo su un avversario, impedendo una chiara occasione da rete. La sanzione è stata applicata in base agli articoli 13, comma 2, e 39 C.G.S. Giulio Parodi (Foggia): espulso al 35° minuto del secondo tempo per un intervento con vigoria sproporzionata ai danni di un avversario, configurando una condotta gravemente antisportiva. La decisione è stata presa ai sensi degli articoli 13, comma 2, e 39 C.G.S., tenendo conto che l’azione non ha causato conseguenze fisiche per il giocatore avversario.

Calciatori Non Espulsi

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (quinta infrazione) e ammenda di 800,00 euro:

Michele Claudio Emmausso (Foggia): al 35° minuto del secondo tempo, dopo essere stato sostituito, ha avuto un comportamento scorretto nei confronti dei tifosi avversari. In risposta ai fischi ricevuti, ha compiuto un gesto osceno verso il pubblico. La sanzione è stata applicata in base agli articoli 4, 13, comma 1 C.G.S.

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (quinta infrazione):

Danilo Bulevardi (Monopoli)

Bruno Valenti (Monopoli)

Queste decisioni influenzeranno le prossime gare delle rispettive squadre, con il Foggia che dovrà affrontare la prossima partita privo di tre giocatori chiave, mentre il Monopoli dovrà fare a meno di due elementi importanti per la gestione del centrocampo.